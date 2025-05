Vanesa Martín nos abre las puertas de 'Casa Mía': "Me he atrevido a fusionar mi raíz con la de otras culturas"

Está viviendo uno de sus mejores momentos y se nota. Vanesa Martín, reconocida cantautora malagueña, sigue dejando huella con sus letras, acordes y su particular filosofía de vida. A punto de cumplir veinte años en el mundo de la música, nos abre las puertas de 'Casa Mía', así se titula su nuevo álbum, para contarnos algún que otro secreto de su particular modo de componer.

Nos citamos con la artista a las horas de ver la luz su noveno disco, 'Casa Mía', un álbum "luminoso", su "versión 4.0" de aquel 'Agua', su primer disco publicado en 2006, según palabras de la propia Vanesa Martín. Los ojos son el reflejo del alma y la encontramos feliz, serena y muy ilusionada tras mostrar al mundo sus nuevos temas. 'Casa Mía' ya es "casa nuestra". Si hay algo que caracteriza a Martín es la perseverancia, la valentía y las ganas de superarse con nuevos retos. Siempre lo hace, siempre consigue sorprender a su público y con este nuevo trabajo bajo el brazo no iba a ser menos.

"Son doce canciones en las que me he atrevido a fusionar mi raíz con la de otras culturas que me nutren y me complementan. Es una reconexión con mi origen, con mi ser más puro, con mucha libertad, con su parte de vanguardia y su parte más clásica. Conviven varios mundos en armonía", apunta a Antena 3 Noticias.

Durante los últimos meses, previos a este lanzamiento, ha tenido tiempo para componer "más que nunca". Tiene una treintena de canciones, ya producidas, descartadas, pero solo por el momento. "Son un dolor de cabeza", confiesa.

La particular manera de componer de Vanesa Martín

Este nuevo trabajo está compuesto por doce temas, desde 'Tiempo Real' a 'Casa Mía', canción muy particular que da nombre al disco, pasando por 'Lobos', 'Besos y descuidos', 'Intimidad' o 'Tenemos universo de sobra'. "He tenido una búsqueda dentro de mí bastante intensa para dar con doce canciones que están bien equilibrados entre sí por las historias que cuento y por los ritmos en los que me adentro"

Gratitud, querer vivir y entender la vida tal y como viene; esto es lo que nos sugieren estos doce cortes tras la primera escucha del álbum. ¿Pero cómo se enfrenta una compositora al papel en blanco? La propia Vanesa nos ha querido confesar a Antena 3 Noticias cómo compuso 'Borgoña', donde tuvo que hacer un estudio de mercado entre los miembros de su familia. "Una mañana me desperté y empecé a preguntarle a mis hermanos, a mis cuñadas, a mis padres... les decía: ¿Por qué o por quién abandonarías tu lado de la cama? Cada persona me decía algo y empecé a construir la letra".

'Casa Mía', la canción que da nombre al disco, tiene su razón de ser. Si analizamos cada cuerpo de la canción lo podemos ir descubriendo. El primero, habla de la creación de la identidad. "En el tiempo que me he ido descubriendo han pasado tantas cosas". Después llega la inspiración, el canto al amor, sin ataduras. "Yo no quiero medias tintas ni soporto un amor roto. Yo brindo con la verdad que se despierta en tus ojos". Y finalmente, letras dedicadas a la familia y su gente: "Solo sé que soy del sur y mi casa es la maleta".

Joaquín Sabina, una colaboración tan sonada como soñada

Maestro de maestros, Joaquín Sabina no suele aceptar colaboraciones, pero a Martín le lanzó un rotundo "Sí, quiero" cuando llegó la propuesta. "Me ha regalado algo precioso, un momento que ya está materializado para la posteridad. Yo le considero familia, para mí es un maestro y una fuente de inspiración inagotable. Lo valoro muchísimo. Jamás lo hubiera imaginado", nos cuenta emocionada.

Primera parada: Málaga, su casa. Este sábado arranca la nueva gira en Fuengirola, donde presentará todos los nuevos temas en directo. "Desde el primero al último, estamos preparando un show transgresor e íntimo". Durante todo el verano irá recorriendo multitud de puntos de la geografía española para seguir abriendo las puertas, y ventanales, de esta 'Casa Mía'. El siguiente destino será México en el mes de octubre.

¿Y qué le diría la artista ahora a esa Vanesa del pasado, la que cantaba 'Hay un ventanal', ¿'Trampas' o 'Agua'? Al echar la vista atrás, a Vanesa se le dibuja por inercia una sonrisa al recordar todos los peldaños que ha tenido que escalar hasta llegar a la cima. "Le agradecería no haber perdido la inquietud, no haber perdido el instinto, y no haber perdido la capacidad de regenerar y de ilusionarme".

Que sigan las ganas, los acordes y la inspiración. Gracias por hacernos sentir como en casa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com