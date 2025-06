Matías Prats, galardonado por la Conferencia Episcopal: "El periodismo debe ser honesto, imparcial y equilibrado"

La Conferencia Episcopal ha entregado los 'Premios ¡Bravo!', un reconocimiento que ha recibido el presentador Matías Prats. "Gracias por este reconocimiento. Comunicar con esperanza y confianza es hoy más necesario que nunca", con estas palabra agradeció el galardón en la sede de la CEE.

"Tener un micrófono cerca y no usarlo para un Matías Prats es un pecado", iniciaba su discurso el presentador. Ha dado las gracias al jurado y ha explicado que los méritos por los que recibe este galardón son "haber tratado a lo largo de mi vida de dar más de lo que he recibido y que después de 50 años de profesión, tengo la conciencia tranquila", una expresión que ha desatado las risas y los aplausos de los allí presentes.

"Esta profesión de periodista se mueve actualmente entre la inmediatez, el vértigo, la exclusiva o la reflexión, el buscar la realidad de las cosas. Yo siempre he tratado de abrazar esta segunda postura ante mi carrera y mi trayectoria. El periodismo debe ser un periodismo honesto, imparcial, equilibrado y que respete la verdad", ha dicho en su discurso tras recibir el premio.

El mensaje del presidente de la comisión

El presidente de la Comisión para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José Manuel Lorca, ha avisado de que "no es posible un mundo libre si la verdad no es comunicada a través de los medios, las redes sociales, la música, el cine, la publicidad, etc". En su intervención en el acto de entrega de los 'Premios ¡Bravo! 2024, Lorca ha armado que "el ejercicio de la libertad de información, de la libertad de prensa, hace crecer la libertad en el mundo".

Con estos premios, la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales (CECS) quiere reconocer "por parte de la Iglesia, la labor meritoria de todos aquellos profesionales de la comunicación en los diversos medios, que se hayan distinguido por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos". Así en la categoría 'Especial', la Conferencia Episcopal ha premiado este año "la comunicación de la caridad realizada por las parroquias y los voluntarios ante la catástrofe ocasionada por la DANA"; y en la de 'Televisión' a nuestro compañero Matías Prats.

