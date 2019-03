Alrededor de 200 participantes se han dado cita en el XVIII campeonato de lanzamiento de hueso de aceituna

Casi 200 participantes se han dado cita en el huesódromo improvisado de Cieza, Murcia, para participar en la XVIII edición del campeonato mundial de lanzamiento de hueso de oliva. No hace falta experiencia para practicar este deporte, sólo buenos pulmones y un hueso de aceituna. Eso sí, no de cualquier variedad, debe ser del tipo mollar y siempre cultivada en Cieza.

Aquí no se trata de escupir, sino de lanzar, y no de cualquier forma, muchos de los participantes llevan entrenando semanas para dejar bien alto el listón. El ganador en esta ocasión, ha sido Salvador Galipienso que ha superado al campeón de otras ediciones con una marca de 18 metros 90 centímetros, aunque no ha conseguido acercarse ni si quiera al récord que está en 21metros 32 centímetros.



Hasta la localidad murciana se han acercado cientos de personas entre vecinos y visitantes llegados de otros puntos de España e incluso del extranjero, y los tres puestos de honor los han ocupado dos alicantinos (de Crevillente, ganador, y Cieza, segundo puesto)y un gaditano.



La competición la organiza la Asociación de amigos de las oliveras, y el objetivo es llegar lo más lejos posible lanzando un hueso de oliva sin canute o cualquier otro medio que no sea la boca del concursante.