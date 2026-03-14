'Torrente, presidente', mejor estreno de una película española en 15 años: 2'5 millones de euros y 300.000 espectadores

La última película de 'Torrente' ha arrasado en su estreno recaudando casi dos millones y medio de euros y reuniendo a más de 300.000 espectadores en su primer día en los cines. Como consecuencia, 'Torrente, presidente' se ha convertido en el mejor estreno de una película española en los últimos 15 años.

La película vio la luz este pasado viernes 13 y el propio actor, productor y director, Santiago Segura, quiso celebrar el éxito que él mismo comprobó acudiendo a diferentes cines:

"He ido a dos cines y la gente riendo en cada gag"

"Por fin hoy se ha estrenado 'Torrente, Presidente', he visitado tres sesiones distintas en dos cines, salas abarrotadas, gente riendo en cada gag y sorprendiéndose con cada cameo, carcajadas y al final en cada sesión... aplausos. Misión cumplida. No puedo ser más feliz. GRACIAS. (Y de postre, hasta ahora, leyendo vuestros espectaculares comentarios)", escribió Segura en su cuenta de X.

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