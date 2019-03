Alborán, Dalma y Manolo García lideran los álbumes más vendidos en España en 2011

Desde hace diez años, en los tiempos en los que los 'triunfitos' destronaban a los artistas consolidados de las listas de ventas, ningún debutante español conseguía la gesta de Alborán, pero 2011 ha sido el año del joven malagueño,Pablo Alborán, que además de liderar las listas aparece también en el sexto puesto con su álbum "En acústico" y su tema "Solamente tú" es la tercera canción más descargada del año. Alborán acumula tres discos de platino por su primer trabajo, dos por su álbum en directo y otro por su single en un año en el que, en cambio, el mercado musical español ha registrado un descenso del 10,7 por ciento respecto a 2010.

El otro gran triunfador de una temporada de cifras 'humildes', según Promusicae, es Pitbull, que introduce sus ritmos reggaetoneros en muchos de los temas más descargados y radiados de 2011, comenzando por "On the Floor", reinterpretación de "La lambada" junto a Jennifer López que ha registrado 120.000 descargas de pago. Pero Pitbull aparece también en el número 4 junto a la "Rabiosa" Shakira, en el 5 con Ne-Yo, Afrojack y Nayer en "Give Me Everything",a su vez la canción más radiada en 2011, y en el ocho con Marc Anthony y "Rain Over Me".



Así, deja vacantes en el número 2 para Don Omar y Lucenzo con su "Danza Kuduro" y en el tres con el ya citado Pablo Alborán. Esta lista de sencillos refleja la tendencia de música baile a la hora de descargar canciones o comprar sencillos, mientras que en la lista de discos más vendidos es la canción melódica la que triunfa. A Alborán se suma Sergio Dalma, otro protagonista del año con su apuesta por la balada italiana en "Vía Dalma", que ocupa el segundo puesto, así como su secuela, "Vía Dalma II", en el cuarto.



Entre los dos álbumes suma cinco Discos de Platino, si bien en la lista de temas no aparece hasta el número 27 con su canción "Tú". En el número cuatro aparece otro veterano, Manolo García, con "Los días intactos", y en la lista queda patente la apuesta por la canción en español, puesto que Adele, cuyo disco "21" ha sido el más vendido del año en el mercado internacional, aparece en el quinto puesto.

Del mismo modo, artistas superventas como Coldplay (que se queda en el décimo puesto) o Rihanna (en el 34) no pueden con el empuje de El barrio (séptimo puesto con "Espejos"), Amaral (en el octavo con su disco autoproducido "Hacia la luz"), Maná (noveno puesto con "Drama y luz" y su canción "Lluvia al corazón la más televisada de 2011) y Estopa, que cierra el top 10 con "2.0".