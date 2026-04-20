Quevedo cita a sus fans en la playa de las Canteras: "'El Baifo' está en casa"

El cantante grancanario Quevedo tiene en vilo a sus fans desde este domingo tras una publicación de lo más enigmática en sus redes sociales. El artista comenzaba escribiendo: “Mañana algo va a pasar en la isla”, un comentario que cobra especial importancia en un momento de expectación máxima ante la llegada de su nuevo álbum 'El Baifo'.

El artista publicó tres misteriosas stories en su cuenta de Instagram dando a conocer tres datos importantes: una hora, las 20.30h; un punto de encuentro, la Playa de Las Canteras, concretamente en la zona de la Plaza Saulo Torón; y un mensaje final: "Hasta mañana. El Baifo está en casa. Y en el cielo 8 estrellas brillarán…".

Es todo lo que se sabe hasta ahora de una cita que se prevé multitudinaria como todo lo que tiene que ver con un artista que mueve a España entera pero que lo hace con una fuerza especial en su tierra. No es la primera vez que el cantante sorprende a sus fans, y no se sabe si podría tratarse de un concierto sorpresa como ya hiciera en la plaza de Santa Ana en la capital grancanaria hace dos años durante el lanzamiento de su último disco 'Buenas Noches'.

El artista lleva semanas alimentando múltiples teorías sobre la fecha de salida y las canciones de su próximo disco, 'El Baifo', generando un gran misterio. Todo indica a que el canario lanzará en poco tiempo su nuevo proyecto. ¿Será esta misma noche en la Playa de Las Canteras?.

El pasado 6 de abril, Quevedo colgó dos lonas gigantes en la fachada de un edificio de la calle Fuencarral de Madrid; una de ellas con una foto suya abrazando a un cabrito, y rodeado por ocho estrellas amarillas; y la otra con la expresión: 'El Baifo', un localismo canario que él mismo se encargaba de explicar: "1. Forma de llamar a la cabra joven en las Islas Canarias", "2. locución verbal, 'Se me fue el baifo'. Pérdida momentánea de control y olvido repentino" y "3. 'El Baifo'. Pedro Luis Domínguez Quevedo".

A partir de ese momento sus seguidores comenzaron a sospechar a cerca del que podría ser el título de su tercer disco, del que ya ha publicado dos de temas de adelanto. El 13 de febrero lanzaba el éxito 'Ni Borracho', un auténtico homenaje a los carnavales de Canarias en el que mezcla ritmos latinos y cuya gestación fue tan particular como artesanal ya que el cantante se encerró durante diez días en una casa para componer con sus amigos. Una canción que se ha convertido ya en un himno del Archipiélago, en la que enumera diferentes municipios y rincones de las Islas como Agaete, Los Llanos, Corralejo, Teguise, Valverde, Vallehermoso, Tacoronte, La Graciosa, Agüimes, Candelaria, Hermigua, Tazacorte, Frontera, Cotillo o Arrecife… Y con una frase: "Ocho sobre el mismo mar". Una canción que sitúa al archipiélago en el mapa mundial y con la que revolucionó Canarias al aparecer en una carroza disfrazado de socorrista en la cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Fue en un momento del recorrido de la Cabalgata, cuando los altavoces de la carroza de Quevedo hicieron sonar lo que parecía una preview de un nuevo tema inédito que comenzó a circular por las redes sociales disparando los rumores sobre un inminente lanzamiento.

Semanas después lanzaba 'Scandic', conectando previamente en directo con sus seguidores a través de Instagram donde reunió a cerca de 25.000 personas y adelantó fragmentos del tema. El nombre, hace referencia a un histórico local ubicado en el Centro Comercial Plaza, en Maspalomas, la mítica discoteca Scandic. El lanzamiento llegó acompañado de un videoclip grabado en escenarios naturales de La Palma, concretamente en zonas como El Porís de Candelaria o la zona de la Bajita.

Desde su discográfica han rechazado desvelar nada pero la apuesta principal de sus seguidores es que será un anuncio importante sobre su tercer disco.

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