San Sebastián vuelve a convertirse en el epicentro de la publicidad en los Premios Nacionales de Creatividad 2026

San Sebastián ha vuelto a reunir un año más las campañas, ideas y estrategias de publicidad más innovadoras en Los Premios Nacionales de Creatividad. Organizados por el Club de Creatividad dentro del denominado Día C, estos galardones distinguen las mejores campañas y son el principal escaparate de la publicidad en España y el punto de encuentro anual del sector.

La edición de este año, celebrada en el Palacio de Congresos Kursaal de San Sebastián y presentada por la cómica Eva Soriano, ha reunido a cerca de 2.000 profesionales y ha entregado un total de 117 metales, además del Gran Premio, entre las 379 piezas seleccionadas para el Anuario de la Creatividad Española 2026. En total, el certamen ha superado las 1.500 campañas inscritas.

Gran Premio a Santander

El Gran Premio 2026 ha sido para la campaña "Cómo sobrevivir a una OPA hostil", de la agencia OV_OriolVillar para Banco Sabadell. El jurado, compuesto por 50 expertos del sector y presidido por Eva Conesa, ha destacado la capacidad de la campaña para influir en la opinión pública y lograr resultados reales. Según han subrayado, el proyecto ha conseguido explicar al público amplio qué es una OPA y, además, influir en un perfil tan complejo como el de los accionistas, llegando a modificar decisiones de voto.

La propuesta ha combinado distintos formatos y ha utilizado recursos creativos en un ámbito tradicionalmente rígido como la banca. Para el jurado, se trata de un ejemplo de cómo la publicidad puede ir más allá del impacto comunicativo y generar cambios tangibles.

117 premios

Por categorías, CRAFT ha sido la más premiada con 51 metales, seguida de IDEAS con 20, ESTRATEGIA con 16, CONTENIDO con 10, INNOVACIÓN con 9, MEDIOS con 7 y HEALTH con 4. Entre las marcas más reconocidas destacan Movistar, Banco Sabadell, Estrella Damm, Jumpers, Cerveza Alhambra, Netflix y LaLiga.

Premio honorífico a la música

Por otro lado, el Premio c de c de Honor 2026 ha reconocido en esta edición el colectivo de músicos publicitarios, con la trayectoria de Coloma Fernández Armero, Jose Battaglio y Toni M. Mir, poniendo en valor el papel de la música como elemento estratégico en la construcción de las marcas.

Coloma Fernández Armero combina actualmente su faceta literaria con la dirección de OEO&Parser, trabajando junto a su equipo para que la profesión continúe apostando por la música como herramienta estratégica y creativa. Jose Battaglio es productor, compositor y supervisor musical con una trayectoria que combina su experiencia como músico con una destacada carrera en música para publicidad. Por su parte, Toni M. Mir es compositor español nominado a los Premios Goya (2020) y a los Hollywood Music in Media Awards (2025). Sus obras incluyen bandas sonoras para películas, documentales, anuncios publicitarios y series de televisión.

Tres bloques

En esta edición, los ponentes estaban divididos en tres bloques: inspiración, publicidad e innovación, y tecnología. Cabe destacar que el cineasta Juan Antonio Bayona, director de películas como La sociedad de la nieve, El orfanato o Lo imposible, ha formado parte del cartel este año.

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