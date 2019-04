Ciudadanos asegura sentirse "preocupado y consternado" por la "falta de voluntad política" del Partido Popular

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha querido dejar patente la "preocupación" e incluso cierta "consternación" por la marcha de las negociaciones con el PP para la investidura de Mariano Rajoy, pues considera que los 'populares' muestran una "falta de voluntad política" para concretar compromisos y acometer reformas.

El aviso de Ciudadanos, escenificado en rueda de prensa en el Congreso, llega cuando la negociación sólo ha llegado a la mitad de la agenda y cuando queda sólo una semana para la primera votación en el Congreso de la investidura de Rajoy.

En concreto, Girauta ve con "preocupación" que el PP no acaba de poner cifras ni plazos a compromisos en materia social. "No hay manera de concretar ni de comprometer cantidades", se ha quejado.

Y la segunda preocupación, que a su juicio llega incluso a la "consternación" es por la negativa del PP a acometer reformas institucionales de calado. "Hay un cierto estancamiento -ha enfatizado-.

"No hay voluntad de tocar una coma del Senado, las Diputaciones y el Poder Judicial", ha citado. Eso sí, el dirigente de Ciudadanos ha precisado que la negociación "no está rota" y que de hecho su partido no tiene "intención de romper nada", sino de "conseguir las transacciones justas de regeneración en España y de reformas económicas y sociales, dentro de una visión muy parecida de relaciones internacionales".

"Estoy aquí porque quiero llamar la atención para que no se confundan con Ciudadanos, que no se crean que se pueda pasar otro día de negociación diciendo que no a todo -ha explicado-. Para ahorrarnos otra jornada donde te dicen no, no y no".