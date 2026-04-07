Vuelve la actividad sísmica a la isla de Tenerife

Tras una tregua de poco más de un mes, el Teide vuelve a temblar. Lo hace de manera tímida, suave, sin que la población lo perciba pero los 131 seísmos ocurridos en el entorno de Las Cañadas del Teide no han pasado desapercibidos para los más de 25 sismógrafos que hay instalados en la isla. Se trata de eventos de baja frecuencia que no han superado en ningún caso los 1,6 de magnitud y en su mayoría han sido localizados a una profundidad aproximada de 10 kilómetros.

Se trata de nuevo de eventos de naturaleza híbrida, en forma de pulsos de pequeña energía acompañados de señales de baja frecuencia. Algunos de ellos, un total de 31 han sido localizados de manera concreta y manual con las herramientas del IGN, son terremotos de magnitudes que oscilan entre los 0,4 y los 1,6 mbLg (escala de magnitud sísmica utilizada en nuestro país para medir la fuerza de los terremotos y basada en la amplitud de la fase de onda)

Pero hay algo que diferencia a este nuevo episodio de terremotos en Tenerife de los registrados el pasado mes de febrero. Según ha declarado el director del Instituto Geográfico Nacional en Canarias, Itahiza Hernández, en este caso no siguen el mismo esquema que los temblores de hace un mes ya que estas señales no presentan un patrón repetitivo en forma de enjambre. Lo que sí sigue siendo una constante en esta actividad sísmica es que ninguno de estos temblores ha sido sentido por la población. Es por este motivo que desde el IGN insisten en que esta actividad no supone un aumento en el riesgo de erupción del Teide o su sistema volcánico a corto plazo.

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