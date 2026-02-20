Tercer enjambre sísmico en Tenerife en menos de una semana: ¿Habrá erupción a corto plazo?

En las últimas horas se han registrado en Tenerife más de 2.500 terremotos, pequeños sismos imperceptibles por la población, de magnitud inferior a 1 y a una profundidad de unos 10 km. Todos en el entorno del Teide. Es lo que se conoce como enjambre sísmico y ya se han registrado tres solo en esta semana pero la actividad no es nueva para los científicos porque la vienen observando desde 2016 aunque reconocen que en los últimos días esta actividad se ha incrementado entrando en una nueva fase.

Así lo ha reconocido Itahiza Domínguez, el director del IGN en Canarias tras la última reunión del comité científico del PEVOLCA, el Plan de Emergencia Volcánica de Canarias: "Los últimos enjambres sísmicos en Las Cañadas del Teide, tres en el plazo de una semana, sitúan un pasito más allá la actividad volcánica en Tenerife".

¿Significa que habrá erupción a corto plazo?

Pero a pesar de los datos, los científicos lo tienen claro: "No ha cambiado la probabilidad de erupción a corto o medio plazo". Para empezar a pensar en una erupción a corto o medio plazo tendrían que cambiar algunos parámetros. Por ejemplo la magnitud de los terremotos, tendrían que registrarse sismos sentidos por la población con magnitudes a partir de 2,5. También tendrían que haber mayor deformación del terreno y se elevaría la emisión de gases.

A día de hoy nada de esto ocurre, pero el Teide y su entorno están milimétricamente controlados. Hay más de 100 estaciones repartidas por toda la isla para controlar estos parámetros. Solo el IGN tiene más de 25. Un equipo de Antena 3 Noticias ha visitado una de estas estaciones, la que está ubicada en Ucanca, justo en el lugar donde se han registrado los últimos terremotos, en el entorno del Teide. Allí técnicos del Instituto Geográfico Nacional acaban de instalar un nuevo instrumento, un inclinómetro, un aparato que sirve para medir la deformación del terreno de manera muy precisa, por eso se coloca a 30 metros de profundidad.

Los expertos piden tranquilidad a la población ante este nuevo episodio sísmico en la isla de Tenerife y explican que no se puede comparar esta situación con lo ocurrido en las islas de La Palma o El Hierro ya que se trata de sistemas volcánicos diferentes.

El sistema volcánico de Tenerife es uno de los mejores vigilados del mundo con capacidad de recopilación de datos sin precedentes hasta ahora, lo cual también significa que poder ver cosas que hace 15 años no podíamos ni siquiera intuir.

