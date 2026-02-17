Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora

Fukushima

Así es el 'jabalerdo', el nuevo híbrido entre jabalí y cerdo que ha escapado de la zona de exclusión radiactiva de Fukushima

Han sido hallados en los bosques próximos la central nuclear, abandonados hace 15 años, y presentan una velocidad de reproducción inédita que sorprende a los científicos.

Imagen de jabal&iacute;es con rasgos de cerdos dom&eacute;sticos

Imagen de jabalíes con rasgos de cerdos domésticosKaneko Shingo, Universidad de Fukushima

Publicidad

Juan Muñoz
Publicado:

Una nueva especie animal ha sido hallada en las inmediaciones de la central nuclear de Fukushima. Se trata de 'jabalerdos', híbridos entre jabalíes y cerdos cuya velocidad reproductiva ha sorprendido a los científicos.

Desde el 11 de marzo de 2011, cuando se produjo el accidente nuclear de Fukushima, la zona de exclusión radiactiva próxima a la central nuclear había quedado abandonada.

Ahora, 15 años después, los científicos vuelven a mirar hacia Fukushima con detenimiento, pero esta vez por otro motivo.

Cruce entre cerdos y jabalíes

A pesar de los esfuerzos de Japón por minimizar las consecuencias del desastre nuclear de Fukushima, tal y como refleja 'National Geographic, tras el accidente se produjo una huida masiva de cerdos domésticos hacia zonas deshabitadas.

Una huida, reflejada en un estudio publicado por la revista 'Journal Of Forest Research', que terminó provocando un cruce masivo entre estos cerdos y los jabalíes autóctonos de la zona.

Producto de este cruce surgió el nuevo híbrido entre jabalí y cerdo que ahora está abandonando la zona de exclusión radiactiva de la central nuclear donde se encontraban.

El estudio liderado por los científicos de la Universidad de Hirosaki Shingo Kaneko y Donovan Anderson determina que la ausencia humana provocada por el accidente nuclear fue clave a la hora de facilitar este cruce y que los cerdos domésticos se integraran en un entorno salvaje.

Una velocidad reproductiva inédita

Uno de los aspectos más sorprendentes de estos 'jabalerdos' es su gran velocidad reproductiva que, según los científicos, ha permitido que las nuevas camadas aparezcan con gran frecuencia, tal y como se publica en 'National Geographic'.

Gracias a esto, se podría predecir con más tiempo y concreción el peligro de una nueva explosión demográfica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El astroturismo, una nueva tendencia para recuperar el cielo nocturno y las estrellas

pexels-visit-greenland-108649-360912

Publicidad

Ciencia

Imagen de jabalíes con rasgos de cerdos domésticos

Así es el 'jabalerdo', el nuevo híbrido entre jabalí y cerdo que ha escapado de la zona de exclusión radiactiva de Fukushima

El IGN detecta 90 eventos sísmicos al oeste de Las Cañadas del Teide (Tenerife) desde el sábado

¿Qué está pasando en las entrañas del Teide? Se registran cerca de 900 temblores en una semana

Eclipse solar total

Anillo de fuego 2026: cuándo será el eclipse solar anular y desde dónde verlo

Ejemplar de tiburón blanco
Mediterráneo

Identifican un nuevo registro de tiburón blanco en el Mediterráneo español

Un telescopio de quince espejos buscará vida extraterrestre desde Canarias
Vida extraterrestre

Así es SELF, el telescopio de los quince 'ojos' que quiere encontrar vida extraterrestre

Imagen de una medusa
ATLÁNTICO SUR

Hallazgo excepcional en las profundidades marinas: observan una medusa fantasma gigante del tamaño de un autobús escolar

El Schmidt Ocean Institute llevó a cabo un gran proyecto de expedición científica en el que recorrieron toda la plataforma continental argentina. Encontraron un gran número de nuevas especies, así como el mayor arrecife de coral conocido de aguas profundas.

Asteroide
Luna

La colisión del asteroide 2024 YR4 con la Luna sería el impacto más enérgico registrado en la historia, visible desde la Tierra

Sería el impacto lunar más enérgico jamás registrado en la historia de la humanidad.

Hypatia III, así será la primera misión en el Ártico de mujeres científicas

Hypatia III, así será la primera misión en el Ártico de mujeres científicas

Volcán de La Palma

El volcán de La Palma se apagó, pero la isla sigue moviéndose lentamente

Salvar a los caballitos de mar en Vigo

Vigo quiere convertirse en el hogar perfecto para los caballitos de mar

Publicidad