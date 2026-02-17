Así es el 'jabalerdo', el nuevo híbrido entre jabalí y cerdo que ha escapado de la zona de exclusión radiactiva de Fukushima

Una nueva especie animal ha sido hallada en las inmediaciones de la central nuclear de Fukushima. Se trata de 'jabalerdos', híbridos entre jabalíes y cerdos cuya velocidad reproductiva ha sorprendido a los científicos.

Desde el 11 de marzo de 2011, cuando se produjo el accidente nuclear de Fukushima, la zona de exclusión radiactiva próxima a la central nuclear había quedado abandonada.

Ahora, 15 años después, los científicos vuelven a mirar hacia Fukushima con detenimiento, pero esta vez por otro motivo.

Cruce entre cerdos y jabalíes

A pesar de los esfuerzos de Japón por minimizar las consecuencias del desastre nuclear de Fukushima, tal y como refleja 'National Geographic, tras el accidente se produjo una huida masiva de cerdos domésticos hacia zonas deshabitadas.

Una huida, reflejada en un estudio publicado por la revista 'Journal Of Forest Research', que terminó provocando un cruce masivo entre estos cerdos y los jabalíes autóctonos de la zona.

Producto de este cruce surgió el nuevo híbrido entre jabalí y cerdo que ahora está abandonando la zona de exclusión radiactiva de la central nuclear donde se encontraban.

El estudio liderado por los científicos de la Universidad de Hirosaki Shingo Kaneko y Donovan Anderson determina que la ausencia humana provocada por el accidente nuclear fue clave a la hora de facilitar este cruce y que los cerdos domésticos se integraran en un entorno salvaje.

Una velocidad reproductiva inédita

Uno de los aspectos más sorprendentes de estos 'jabalerdos' es su gran velocidad reproductiva que, según los científicos, ha permitido que las nuevas camadas aparezcan con gran frecuencia, tal y como se publica en 'National Geographic'.

Gracias a esto, se podría predecir con más tiempo y concreción el peligro de una nueva explosión demográfica.