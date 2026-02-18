Los efectos secundarios de viajar al espacio: el cerebro de los astronautas se deforma

Podría cambiar la manera en la que se ven los viajes al espacio. Un nuevo estudio publicado en la revista PNAS, revela posibles efectos secundarios en los astronautas después de realizar sus expediciones. Tras examinar 26 de ellas, han llegado a una conclusión conjunta: el cerebro de los astronautas se deforma.

Según detallan los investigadores en un artículo en 'The Conversation', "cuando los humanos regresan del espacio, su posición cerebral promedio es más alta dentro del compartimento craneal. El cerebro se desplazó hacia atrás, hacia arriba y giró hacia atrás en la dirección de inclinación entre antes y después del vuelo espacial".

No supone un riesgo importante para la salud

Los investigadores Tianyi Wang y Rachael D. Seidler, que forman parte del estudio de la Universidad de Florida, precisan que estos hallazgos "no implican que las personas no deban viajar al espacio". Además, añaden que tampoco se detectan "riesgos inmediatos para la salud" después de los vuelos al espacio. Sin embargo, el fin del estudio es ayudar a que las misiones sean "más seguras".

De hecho, el cerebro de los astronautas vuelve progresivamente a su forma original en un plazo de unos seis meses después de regresar a la Tierra. En concreto, han analizado hasta cien regiones del cerebro, dividiendo el órgano en diferentes partes. A partir de ahí, han descubierto que los viajes al espacio afectan principalmente a las regiones relacionadas con el movimiento o el equilibrio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.