Anillo de fuego 2026: cuándo será el eclipse solar anular y desde dónde verlo

No todos los eclipses son iguales: no se producen de la misma forma, no responden a las mismas circunstancias y no siempre son observables desde los mismos lugares. Todos ellos dependen de las posiciones y trayectorias específicas, en este caso, de la Luna, la Tierra y el Sol. Así, un eclipse solar anual se produce cuando la Luna se sitúa entre la Tierra y el Sol, bloqueando total o parcialmente la luz solar. En el caso concreto de este tipo de eclipse, el resultado es muy espectacular: un anillo luminoso enmarca el borde oscura de la Luna, originando una apariencia de anillo de fuego.

Aunque el anillo presenrará, aproximadamente, unos 4.282 km de largo y 616 km de ancho —magnitudes interesantes desde el punto de vista astronómico—, el eclipse sólo será visible desde regiones muy concretas del planeta. Así, el abanico geográfico desde el que podrá observarse este “anillo de fuego” abarca, fundamentalmente, la Antártida y amplias zonas del océano en el hemisferio sur. Por otro lado, el eclipse solo se verá de manera parcial desde el extremo sur de Argentina, Chile y algunas regiones del sur de África.

¿Podrá verse el eclipse desde España?

Dada la trayectoria comentada, el eclipse no será visible desde España, ni siquiera de forma parcial. De hecho, los lugares mencionados en los que sí podrá verse son excepcionales y la mayor parte de las zonas en las que podría ser visible no están habitadas.

Aunque, en este caso concreto, los aficionados e investigadores españoles se quedarán con las ganas de observar y estudiar el fenómeno, el 12 de agosto hará una oportunidad para disfrutar de un eclipse solar total que, por su parte, será uno de los acontecimientos astronómicos más importantes en nuestro país y un fenómeno único que hacía décadas que no se contemplaba desde la península.

A diferencia del “anillo de fuego”, el eclipse solar total se produce cuando la Luna se posiciona directamente entre la Tierra y el Sol, impidiendo de forma total que la luz solar llegue a nuestro planeta . De este modo, se genera un período breve de oscuridad absoluta en pleno día que, por su parte, también resulta muy espectacular y sorprendente.

