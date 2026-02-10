Un telescopio de quince espejos buscará vida extraterrestre desde Canarias

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Así es SELF, el telescopio de los quince 'ojos' que quiere encontrar vida extraterrestre

El SELF (Small ExoLife Finder) se ha fabricado en Gipuzkoa y ya está en Tenerife para su instalación en el Observatorio del Teide.

Gracia López
Se llama 'Pequeño buscador de vida extraterrestre', Small ExoLife Finder o con sus siglas del inglés: SELF, aunque de pequeño no tiene nada porque se trata de una infraestructura de 3,5 metros de diámetro y una matriz de 15 espejos primarios de medio metro cada uno. Es por eso que se le conoce como el telescopio de los quince ojos.

Su instalación en el Observatorio del Teide en Tenerife permitirá estudiar las atmósferas de exoplanetas, es decir, los cuerpos celestes que orbitan fuera de nuestro sistema solar y que por tanto están muy alejados. Su objetivo es buscar posibles marcadores de la existencia de vida fuera de nuestro sistema planetario.

Pero no solo eso porque el SELF está concebido además como un prototipo para poder dar validez a escala real de las tecnologías que permitirán construir en un futuro no muy lejano telescopios mucho mayores y, por tanto, mucho más potentes. Para los científicos responsables de su montaje previo a la instalación en el Teide "este telescopio abre el camino para el desarrollo de otros más ligeros y baratos en el futuro".

La estructura del SELF se ha fabricado en la Factory Acceptance Test (FAT) en las instalaciones de la empresa AVS Added Value Industrial Engineering Solutions de Gipuzkoa en el País Vasco. Allí se han realizado todas las pruebas necesarias para verificar que el sistema cumple con todos los requisitos técnicos y de ingeniería así como los movimientos de sus ejes y si comportamiento frente a vibraciones y deformaciones.

En estos días todos los elementos del SELF han legado a Canarias, a las instalaciones del IACTec y en el próximo mes de marzo está previsto que comience su montaje en el Observatorio del Teide.

