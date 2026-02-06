Hypatia III, así será la primera misión en el Ártico de mujeres científicas

Las científicas del grupo Hypatia, conformada únicamente por mujeres, han dado a conocer su nueva misión en una rueda de prensa celebrada en Barcelona. Esta nueva expedición -la primera formada exclusivamente por mujeres científicas- se realizará en una base de investigación del Ártico para trabajar en entornos extremos que se parezcan a las condiciones de Marte, y está prevista para verano de 2027. La nueva tripulación es también la primera que cuenta con investigadoras catalanas, muchas de las cuales trabajan en centros de referencia del país.

La base está ubicada en un entorno único y remoto: la Flashline Mars Arctic Research Station, propiedad de la Mars Society, está situada en la isla Devon, una ubicación del archipiélago ártico de Canadá. La estación acoge únicamente tres misiones al año durante los meses de verano y lleva 25 años funcionando de forma continuada.

La asociación Hypatia Mars ha explicado, durante la presentación realizada en el Museo de la Ciencia CosmoCaixa de Barcelona, que da un paso más allá en las misiones análogas: ésta será una expedición más exigente, en una ubicación más remota y en un entorno más frío y todavía más realista como simulación de exploración del planeta Marte. Las dos misiones anteriores se llevaron a cabo en la Mars Desert Research Station (MDRS), en el desierto de Utah (EE. UU.).

La nueva estación supone un gran reto debido a las condiciones de frío extremo, nieve y hielo, porque transforma por completo la gestión de una misión sobre el terreno en aspectos como el equipamiento, la operativa de las salidas extravehiculares (EVA), la vida útil de las baterías y el rendimiento humano.

El equipo formado por científicas tiene por delante un año y medio para prepararse a nivel físico y psicológico, también para cerrar acuerdos económicos con empresas y entidades que hagan viable la misión, como la Universidad Politécnica de Cataluña.

Campo de investigación

Hypatia III aportará su trabajo a los estudios científicos desarrollados en la estación, en coordinación con las autoridades regionales de Nunavut y las comunidades locales. El proyecto incluirá el seguimiento del permafrost y el análisis del estado del agua para identificar posibles focos de contaminación derivados del deshielo.

El equipo realizará mediciones sobre el terreno que se complementarán con información obtenida mediante radar satelital, con el fin de analizar los procesos de deshielo estacional y los desplazamientos del suelo con una precisión de milímetros. Estos datos resultan fundamentales para el diseño de infraestructuras seguras en condiciones extremas, tanto en nuestro planeta como en futuras misiones a Marte.

Además, se investigarán los procesos de envejecimiento celular, que en el entorno espacial se intensifican debido a la exposición a la radiación. La ausencia de gravedad también provoca un deterioro muscular y del sistema inmunológico, con posibles consecuencias para la salud. Por este motivo, las integrantes de la misión seguirán un plan nutricional orientado a reforzar su resistencia biológica, con la intención de que los resultados puedan trasladarse al aumento de la longevidad en la Tierra.

