¿Qué está pasando en las entrañas del Teide? Se registran cerca de 900 temblores en una semana

Los científicos que estudian el Teide de manera milimétrica desde hace años saben que algo se está moviendo en las entrañas de la isla de Tenerife, sobretodo porque se trata de uno de los volcanes más vigilados de Europa, con sensores que controlan los gases, la deformación del terreno y cualquier movimiento por pequeño o profundo que sea. De hecho en la última semana se han registrado más de 500 de estos pequeños terremotos, datos que confirman desde el IGN, el Instituto Geográfico Nacional, que confirman que las estaciones sísmicas han detectado más de 800 terremotos en 10 horas.

Fue desde la tarde del jueves hasta la madrugada del viernes, entre las 17:30 y las 04:00 horas. Todos están localizados principalmente en el suroeste de Las Cañadas del Teide y a unos 10 km de profundidad.

Aunque a priori podría parecer un número muy elevado, los científicos aseguran que la energía liberada ha sido muy baja ya que la magnitud de estos eventos es muy pequeña, alrededor de 1 Ml (Magnitud local, comúnmente conocida como la magnitud en la escala Richter)

¿Qué significan esta actividad?

Para los científicos que estudian el Teide, tanto desde el Involcan como desde el IGN esta actividad reciente se debe al desplazamiento de fluidos hidrotermales en profundidad, es decir, a gases o vapor de agua. Y aclaran que no responde a ninguna intrusión magmática.

No es la primera vez que este volcán de Tenerife presenta episodios similares, de hecho se trata del séptimo enjambre sísmico de estas características detectado desde 2016. Es un área donde ya se han registrado enjambres sísmicos de características similares en octubre de 2016, junio de 2019, junio y julio de 2022, noviembre de 2024 y agosto de 2025

¿Puede haber una erupción a corto o medio plazo?

Los científicos tienen claro que se trata de un comportamiento normal en sistemas volcánicos activos y forma parte de los ciclos habituales de desgasificación y reajuste del terreno. Aún así, confirman que están 24/7 haciendo la vigilancia. Y si ocurre algún tipo de señal que pueda ser alarmante, avisarán para activar los protocolos que se tengan que seguir para avisar a la población. Aún así aseguran que este nuevo episodio no significa que vaya a haber una erupción a corto o medio plazo pero sí nos recuerda que este "ruido volcánico" que registra la isla de Tenerife desde finales de 2016 no tiene evidencias de estar remitiendo.

La dirección general del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (PEVOLCA) se reunirá este jueves, una semana después de haber convocado al comité científico para hacer un seguimiento de la actividad sísmica.

