El astroturismo, una nueva tendencia para recuperar el cielo nocturno y las estrellas

"Me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin de que algún día, cada uno pueda encontrar la suya". A través de El Principito, las estrellas ganaron un reconocimiento único. La magia de su brillo en la inmensidad del Universo hace que cada vez que miramos al cielo sea imposible no pensar en ese niño que tenía estrellas "que saben reír".

Pero dejando a un lado la literatura, lo cierto es que el cielo viene desde hace tiempo reclamando su papel protagonista en nuestro día a día y bien lo sabe esto nuestro siguiente protagonista, José Jiménez, CEO de AstroÁndalus (www.astroandalus.com). Una idea que nació como ocurrencia de un grupo de amigos y que ya cumple 23 años.

"Empezamos con una asociación astronómica" con la que este grupo de amigos recorría distintos pueblos enseñando las estrellas a la población con nuestros propios telescopios. "Y en un momento dado pasamos del tejido asociativo al tejido empresarial". En el 2013 apenas existían iniciativas dedicadas a conservar el cielo nocturno y las especies que dependen de la oscuridad natural. "Empezamos entonces a presentar proyectos para proteger espacios naturales de la contaminación lumínica. Ese fue el punto de inflexión para constituir AstroÁndalus como consultora". Después llegó la agencia de viajes, una agencia centrada en dar a conocer nuestro cielo.

José Jiménez nos explica cómo la gente que vive en la ciudad se está perdiendo el cielo: "Las personas que vimos en ciudades no es que nos perdamos algo del cielo, es que nos perdemos el cielo. No te puedes imaginar la belleza". La expresión de la cara confirma su pasión por ese manto que noche tras noche nos envuelve y por el día nos filtra la luz.

"Nuestros antepasados han convivido con un cielo estrellado", dice con cierta nostalgia, y añade: "La iluminación urbana es muy reciente en términos históricos. Cuántas poesías, cuántos amores han surgido bajo las estrellas. Ahora, hemos perdido ese contacto con el cielo nocturno".

Jiménez defiende que habría que ser más estrictos con las normas frente a la contaminación lumínica. "No solo por el hecho de que nosotros queramos mirar el cielo y ver un cielo estrellado. Sino porque tiene una serie de consecuencias medioambientales y económicas severas. Al final estamos alterando los ciclos naturales de luz y oscuridad a los que están sujetos muchas especies de animales y plantas, y también está suponiendo un derroche energético. Toda la luz que se emite hacia arriba no se está utilizando, es decir, estamos produciendo energía, la estamos trasladando por redes de suministro y, en última instancia, la lanzamos al cielo, donde no sirve para iluminar las calles y las aceras, que es donde la necesitamos. Así que sí, habría que ponerse muy estricto con la contaminación lumínica por todo eso, por consideraciones medioambientales, económicas y, por supuesto, también para conservar la belleza de ese cielo nocturno".

El turismo del cielo

AstroÁndalus está especializada en viajes a Noruega, porque es en el cielo ártico donde se puede disfrutar de uno de los mayores espectáculos de la naturaleza, las auroras boreales: "Lamentablemente no hay en España el lugar al que se puedan ver auroras boreales".

"Solo en condiciones extremadamente inusuales se puede llegar a ver algo remotamente parecido a una aurora boreal en nuestro país. Tampoco se van a ver en España esas cortinas verdes, esos 'display verdes' tan hermosos que se van a ver en el norte de Noruega o en el norte de Finlandia. Podríamos llegar a ver la parte de arriba de la aurora boreal, que es rojita, pero no tiene esa espectacularidad. Si queremos de verdad disfrutar del espectáculo de auroras boreales, hay que irse a la zona ártica".

Por eso AstroÁndalus centra su experiencia en Noruega: "Solo trabajamos en esa zona, ahora estamos abriendo en Islandia, pero principalmente, Noruega, Finlandia, Suecia y alrededores. Nos hemos hecho como especialistas en un turismo de nicho hacia esa zona concreta".

Optimistas con la tendencia, desde AstroÁndalus nos indican que el turismo de cielo nocturno está creciendo, "cada vez interesa más a la gente" y Jiménez apunta que "hace años que el turismo astronómico dejó de ser un turismo de nicho. Por suerte, cada vez más personas planifican sus vacaciones o incluyen dentro de sus vacaciones una noche en la que quieren aprovechar que están en zonas remotas, en zonas rurales e incluso en las playas, para disfrutar de una actividad guiada en torno al cielo nocturno".

Además, asegura que es apto para todos los bolsillos. "Es como todo, hay actividades muy económicas, incluso gratuitas, de divulgación que organizan ayuntamientos en verano, y actividades superexclusivas. Están todos los bolsillos representados y la cuestión económica nunca ha sido y, creo que no lo va a ser, una traba para poder disfrutar del cielo nocturno".

Pero volviendo a nuestro comienzo, no es casual que lo hiciésemos de la mano de la imaginación de un niño. Y es que si de estrellas, universo, planetas y demás hablamos, los niños son protagonistas. "Los niños alucinan con esto de la astronomía" confirma nuestro experto. "A nosotros nos motiva mucho. Ya no solo porque nos gusta ver esas risas y esos ojos brillando cuando han visto Saturno por primera vez, sino porque sentimos que parte de nuestra misión como empresa también es ayudar a fomentar la vocación científica entre las nuevas generaciones. Así que sí tenemos muchísimos proyectos enfocados hacia el público infantil", ahonda.

La agenda astronómica de 2026

No podíamos acabar el reportaje sin sacar la agenda astronómica de los próximos meses. "Cualquier otro año te haría una lista de eventos astronómicos que son recurrentes, pero siendo realistas, en 2026 hay un evento que lo va a eclipsar todo. Todo va a girar en torno al eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026. Hace más de 100 años que no se ve un eclipse en la España peninsular, esto es un fenómeno de una magnitud tan inconcebible que durante los meses previos, todo y todos vamos a estar pendientes de esto. Va a tener un gran impacto mediático. Marcará nuestra generación. Así que todo queda eclipsado por el eclipse".

Y, ¿desde dónde va a poder verse este eclipse? "Tiene una franja muy estrecha de visibilidad que va a coger zonas como Galicia, Asturias, norte de Castilla y León, Aragón, un poco de Navarra y sur de Cataluña y Baleares".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.