Una terapia con células madre desarrollada en Murcia reduce un 94% las fracturas por osteoporosis avanzada

Una única infusión y resultados mantenidos durante años. Una terapia experimental desarrollada por investigadores españoles y estadounidenses ha mostrado resultados prometedores frente a la osteoporosis avanzada, al asociarse con una reducción del 94% de las fracturas por fragilidad en las mujeres participantes.

El ensayo clínico de fase 1, publicado en la revista científica Cell, es fruto de la colaboración entre el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia y el Miami Veterans Affairs Medical Center de Estados Unidos. También han participado la Universidad de Murcia, el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB) y grupos de la Red de Terapias Avanzadas del Instituto de Salud Carlos III.

Una sola infusión de células de la propia paciente

El estudio contó con diez mujeres de entre 51 y 72 años con osteoporosis avanzada y que habían sufrido, como mínimo, una fractura por fragilidad. Cada una recibió una única infusión intravenosa de células madre mesenquimales extraídas de su propia médula ósea, cultivadas y posteriormente modificadas.

El objetivo principal era comprobar la seguridad de la terapia. Tras un seguimiento medio de seis años, ninguna participante presentó acontecimientos adversos graves relacionados con el tratamiento.

Los investigadores observaron además una caída considerable de las fracturas. Antes de la terapia, las pacientes sufrían de media más de una cada dos años. Después, la frecuencia se redujo hasta prácticamente cero. También se detectaron mejoras en la densidad mineral ósea, el área de tejido óseo y los marcadores relacionados con la formación de hueso, además de una disminución del dolor y la discapacidad en buena parte de las participantes.

Un "GPS transitorio" para llegar al hueso

Una de las claves está en la modificación realizada sobre las células. Mediante una técnica denominada exofucosilación enzimática se genera una estructura llamada HCELL, que facilita su llegada desde los vasos sanguíneos hasta el tejido óseo.

Los investigadores describen este mecanismo como un "GPS transitorio". La modificación no cambia el material genético de las células y desaparece progresivamente después de realizar su función.

Un ensayo mayor previsto para 2027

Los resultados, sin embargo, todavía son preliminares. Los propios investigadores advierten de que no permiten demostrar de forma concluyente la eficacia del tratamiento, debido a que solamente participaron diez mujeres y el ensayo carecía de un grupo de control.

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