Calendario lunar septiembre 2026: descubre cuándo llega la luna llena de este mes, la Luna de la Cosecha

Las fases de la Luna han despertado la curiosidad de numerosas culturas desde hace siglos. Aunque no existe evidencia científica de que influyan en el comportamiento o la salud de las personas, muchas tradiciones las relacionan con aspectos como el descanso, las mareas o determinados rituales, por eso el calendario lunar sigue siendo una referencia para muchas personas en todo el mundo.

Si te interesa la astronomía o quieres saber en qué fase se encuentra la Luna cada día, este calendario lunar de septiembre reúne las fechas más importantes para consultar la evolución del satélite durante todo el mes.

Todo sobre las fases de la Luna en septiembre

El calendario lunar de septiembre nos regala estas fases de la Luna:

Cuarto Menguante: 4 de septiembre.

Luna Nueva: 11 de septiembre.

Cuarto Creciente: 18 de septiembre.

Luna Llena (Luna de la Cosecha): 26 de septiembre.

¿Por qué se le denomina Luna de la Cosecha a la luna llena de septiembre?

La luna llena de septiembre recibe el nombre de Luna de la Cosecha porque, tradicionalmente, coincide con la época en la que los agricultores del hemisferio norte recogían los principales cultivos del verano, como el maíz, el trigo o las calabazas. En los días cercanos al equinoccio de otoño, la Luna sale poco después de la puesta del Sol durante varias noches consecutivas, proporcionando más horas de luz natural al anochecer.

Antes de la llegada de la electricidad, esta luz adicional permitía a los agricultores prolongar las jornadas de trabajo y terminar la recolección de las cosechas. De ahí surgió el nombre.

Aunque suele asociarse con la luna llena de septiembre, cuando esta se produce muy cerca del equinoccio de otoño también puede coincidir con la luna llena de octubre. ¿Sabías que es una de las lunas llenas más conocidas y observadas del año? Esto se debe no solo a su importancia histórica para las labores agrícolas, sino también a que suele ofrecer un espectáculo especialmente llamativo.

Al salir poco después del atardecer durante varias noches consecutivas, parece permanecer más tiempo visible en el horizonte, lo que la convierte en una de las lunas llenas más esperadas por los amantes de la astronomía y la fotografía nocturna.