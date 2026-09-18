Científicos descubren el' Leopardus tilcayo': una nueva especie de felino salvaje en más de un siglo de investigación

Un grupo de científicos en Bolivia ha descubierto una nueva especie de felino salvaje; el descubrimiento se ha considerado excepcional debido a que es la primera nueva especie de gato descubierta por la ciencia en más de un siglo. El animal ha sido bautizado como 'Leopardus tilcayo' y habita en los bosques de los Yungas bolivianos, una región montañosa situada al este de los Andes. El estudio que confirma su existencia ha sido publicado en la revista científica 'Current Biology'.

Un "gato extraño" pequeño, con orejas redondeadas y pelaje con manchas

La historia de este descubrimiento tiene su inicio hace aproximadamente una década, cuando un habitante de la zona encontró un pequeño felino cerca de un bosque y se lo llevó a casa pensando que era un gato doméstico. Después de alrededor de un año, su comportamiento dejó claro que se trataba de un animal salvaje, por lo que fue trasladado al santuario de vida silvestre 'Senda Verde'. En 2016, la bióloga boliviana y exploradora de National Geographic Paola Nogales-Ascarrunz recibió una llamada del santuario alertándola de la presencia de un "gato extraño". El animal tenía un tamaño reducido, orejas redondeadas y un pelaje cubierto de manchas similares a las de un leopardo. En un primer momento, la científica pensó que podía pertenecer a una especie ya conocida, el 'Leopardus tigrinus', también conocido como tigrillo o gato tigre.

Una identidad genética propia

La investigación dio un giro en 2019, cuando Nogales-Ascarrunz comparó fotografías del animal con ejemplares de otras regiones y detectó diferencias en el tamaño y la forma de sus manchas. Debido a esto, decidió confirmar si se trataba de una especie diferente, por lo que el equipo recurrió a análisis genéticos. Los investigadores compararon 38 genomas de felinos del género 'Leopardus' y comprobaron que el ejemplar boliviano tenía una identidad genética propia.

Mide unos 45-46 cm y pesa alrededor de 1,4 kilos

Su linaje se habría separado de otros felinos relacionados hace aproximadamente 1,4 millones de años. El 'Leopardus tilcayo' mide unos 45-46 centímetros y pesa alrededor de 1,4 kilos, por lo que es incluso más pequeño que un gato doméstico. Los científicos creen que todavía se conoce muy poco sobre su alimentación, reproducción y amenazas. Hasta ahora, la especie solo ha sido identificada en Bolivia, por lo que los investigadores reclaman continuar estudiándola para conocer mejor su distribución y conservación.