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La ONU aprueba un nuevo mapamundi en el que se representa de manera correcta a África

La iniciativa se ha votado en la Asamblea General de Naciones Unidas. Han sido 164 votos a favor y uno en contra, el de Estados Unidos.

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La ONU aprueba un nuevo mapamundi en el que se representa de manera correcta a África | EFE

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Adriana Verdesoto
Adriana Verdesoto
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Desde el siglo XVI hemos estudiado en nuestras escuelas el mapa trazado por Gerardo Marcator. Se trata de una representación que lleva más de 500 años y aún se sigue utilizando en la actualidad, aún sin ser precisa. Sin embargo, desde este viernes la ONU ha aprobado un nuevo mapamundi en el que se represente de manera correcta a África.

Se trata del mapa diseñado por Equal Earth en 2018, por un grupo internacional de cartógrafos. Y es que en ese mapa aparece el continente africano representado con un tamaño más pequeño de lo que es en realidad. Por ejemplo, Groenlandia tiene el mismo tamaño que el continente. Sin embargo, Groenlandia es 14 veces más pequeño que África.

164 votos a favor

Se trata de una iniciativa votada durante este viernes en la Asamblea General de Naciones Unidas liderada por Togo y respaldada por la Unión Africana que busca que instituciones, organizaciones y gobiernos dejen de usar el mapa Mercator. Han sido en total 164 votos a favor, 6 abstenciones y un solo voto en contra, el de Estados Unidos.

Los más críticos creen que esta representación reducida del continente se debe a un motivo, el intento de quitarle importancia y protagonismo a África. Es decir, señalan que el mapa actual es una representación colonialista y eurocentrista. Sin embargo, expertos señalan que, en el caso de Mercator, su propósito era facilitar las rutas de navegación marítima.

La resolución votada en la Asamblea General no es vinculante, por lo que no es obligatorio cumplimiento para los estados miembros y tampoco se prohibirá el uso del mapa Mercator. No obstante, el objetivo es que de manera gradual se actualicen los planes de estudio, se sustituyan los mapas en las instituciones educativas, en su uso cotidiano y que se empiece a representar África de manera correcta.

La iniciativa empezó con la campaña #CorrectTheMap (Corrige el Mapa), impulsada por Africa Not Filter y Speak Up África en 2025. Ahora, lo siguiente tendrá que ser la implementación. Y es que en la campaña se pide que el mapa Mercator deje de ser utilizado por los mecanismos de Naciones Unidas, ni por medios de comunicación tanto en informaciones como en documentos.

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