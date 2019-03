Stephen Hawking cumple 70 años de investigación y lucha personal

El científico británico Stephen Hawking, autor de 'Una breve historia del tiempo', que se ha pasado la vida tratando de desentrañar los misterios del Universo, cumple hoy 70 años sin haber perdido el entusiasmo por el cosmos.

Pese a que en el 2009 se retiró de la Cátedra Lucasiana de Matemáticas de la Universidad de Cambridge, de la que era titular, al igual que lo fue en su día Isaac Newton, Hawking mantiene el contacto con el mundo científico y mañana hablará ante sus colegas de esa casa de estudios sobre "El estado del universo".

Nacido en Oxford (sur de Inglaterra) el 8 de enero de 1942, Hawking es un ejemplo del triunfo frente a la adversidad ya que en su juventud le fue diagnosticada esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa progresiva que le impide moverse, y habla con la ayuda de un sintetizador de voz.

Una historia de superación

A lo largo del tiempo, Hawking ha ido perdiendo el uso de sus extremidades y de la musculatura, incluso la fuerza del cuello para mantenerse con la cabeza erguida.

Con motivo del cumpleaños de Hawking, el profesor Martin Rees, astrónomo del Trinity College de Cambridge, dijo que cuando conoció al científico los dos eran estudiantes y pensaba que su compañero no viviría mucho más debido a su enfermedad.

"Pero ha sido increíble, ha llegado a los 70 años, (...) se ha transformado sin duda en el científico más famoso del mundo, aclamado por unas investigaciones brillantes, por sus libros más vendidos y, sobre todo, por su increíble triunfo frente a la adversidad", afirmó Rees ante los medios británicos.

Además de ser considerado uno de los científicos más renombrados, Hawking es tan famoso como cualquier estrella de la música o el cine pues ha aparecido en "Star Trek" y facilitó su voz para un anuncio comercial de la empresa de telecomunicaciones BT.

Pero sobre todo es famoso por haber mostrado, junto a su colega Roger Penrose, que la Teoría de la Relatividad de Albert Einstein implica que el espacio y el tiempo han de tener un principio, que denomina "big bang", y un final dentro de los agujeros negros.

Hawking también ha resultado polémico en materia religiosa, pues cree que la idea del paraíso y de la vida después de la muerte es un "cuento de hadas" de gente que le tiene miedo a la muerte.

En unas declaraciones el año pasado, el científico puso énfasis en su rechazo de las creencias religiosas y consideró que no hay nada después del momento en que el cerebro deja de funcionar.

"Yo considero al cerebro como una computadora que dejará de funcionar cuando fallen sus componentes. No hay paraíso o vida después de la muerte para las computadoras que dejan de funcionar, ese es un cuento de hadas de gente que le tiene miedo a la oscuridad", dijo el científico de Cambridge. Además, Hawking ha insistido en alguna ocasión que no le tiene miedo a la muerte.

"He vivido con la perspectiva de una muerte prematura durante los últimos años. No tengo miedo de morir, pero no tengo prisa por morirme. Es mucho lo que quiero hacer antes", ha afirmado.

También estos días volvió a ser noticia al revelar en una entrevista con "New Scientist" que las mujeres son "un completo misterio" al que le dedica la mayor parte de sus pensamientos.

Hawking ha sido galardonado con la Orden del Imperio Británico en 1982 y con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1989, además de otras distinciones que le han sido concedidas.