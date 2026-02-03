Vigo quiere convertirse en el hogar perfecto para los caballitos de mar

Los caballitos de mar son especies de gran valor ecológico que se enfrentan a importantes desafíos por la pérdida de hábitats naturales. Aunque son esquivos, según datos del puerto de Vigo, en los últimos años se han avistado hasta 15 caballitos en su entorno. Algo que creen que se debe a la mejora de la calidad de las aguas y la recuperación de pequeños ecosistemas.

Ahora han decidido dar un paso más. La apuesta es crear un nuevo hogar para los caballitos de mar. Una apuesta tan curiosa como innovadora. ¿Y cómo pretenden conseguirlo? Creando arrecifes artificiales que conviertan las zonas portuarias de A Laxe y Bouzas en el lugar perfecto para que esta especie se asiente y se desarrolle.

El plan contempla cuatro estructuras biodegradables que funcionen como arrecifes

La Autoridad Portuaria de Vigo y el Instituto de Investigaciones Marinas-CSIC se han puesto manos a la obra y están ya trabajando para instalar estas estructuras antes de que termine este mismo año, con intención de arrancar con el proyecto lo antes posible. Un proyecto importante para esta especie marina pero con un objetivo final todavía mayor; mejorar la biodiversidad local y ofrecer datos científicos rigurosos sobre cómo las infraestructuras portuarias pueden integrarse positivamente en el ecosistema marino.

Lo primero será evaluar la viabilidad técnica y ecológica de estos refugios. El plan es crear cuatro estructuras para las que previamente se testarán dos modelos diferentes con el fin de comparar su eficacia a la hora de ofrecer refugio y puntos de anclaje. Estructuras biodegradables que tienen que cumplir, ante todo, un requisito imprescindible; que sus moradores se sientan en casa.

Y es que, una vez instaladas, la idea es que se produzca una colonización natural que permita que se cree un microhábitat atractivo. Vamos, que se convierta en el chalet soñado al que todos querríamos irnos a vivir si fuéramos caballitos de mar.

Convertir las estructuras portuarias en "pulmones de biodiversidad"

En el momento en el que esté en marcha, para evaluar si se cumplen las expectativas y ver cómo se va desarrollando el proyecto, se realizarán inmersiones mensuales que serán documentadas. De esta manera se espera saber si realmente está resultando, si hay caballitos de mar y cual es su comportamiento en estos arrecifes artificiales.

Carlos Botana, presidente del Puerto de Vigo, destaca la importancia de la colaboración científica para convertir el puerto en un referente de sostenibilidad: "Con HIPPO-REF, el Puerto de Vigo no solo busca proteger una especie tan frágil y simbólica como el caballito de mar, sino también liderar la implementación de soluciones basadas en la naturaleza. Queremos demostrar que la actividad portuaria y la regeneración de ecosistemas pueden ir de la mano, convirtiendo nuestras infraestructuras en verdaderos pulmones de biodiversidad."

Todo esto sin perder de vista un valor natural de referencia en esta zona: las Islas Cíes. De hecho investigaciones del CSIC sugieren que éstas funcionan como refugios reproductivos, desde donde los ejemplares pueden desplazarse hacia el interior de la ría.

