El chocolate podría tener la llave maestra contra el envejecimiento

Nadie tiene duda de que el chocolate da felicidad a quien se lo come; también se sabe que aporta energía. La investigación ha descubierto que tiene beneficios para proteger el corazón y ahora la ciencia advierte de que es un buen aliado para combatir el envejecimiento. Entre tanta cosa buena, lo del engorde pierde importancia.

Investigadores del King's College de Londres han identificado el compuesto que tiene el chocolate negro y que ayuda a reducir la edad biológica. El estudio ha sido publicado en Aging, y en él se examinaron los datos de dos grupos de europeos, 509 personas de TwinsUK, el registro de gemelos adultos más grande del Reino Unido, y 1.160 de la base de datos KORA. Los focos se encendieron sobre la teobromina en sangre, que ¿qué es? La teobromina es un alcaloide natural que se encuentra en el cacao y que es similar a la cafeína.

El estudio planteó dos hipótesis. Por una parte, se analizaron los cambios en el ADN que indicaban el ritmo del envejecimiento y concretamente el ritmo con el que cada uno estaba envejeciendo con respecto a su gemelo. Y por otra parte, se midió la longitud de los telómeros, que son las tapas protectoras de los cromosomas; se acortan de forma natural con la edad o la exposición a condiciones ambientales adversas, como el estrés y la contaminación, lo que aumenta el riesgo de daño al ADN. Los resultados insinuaban que la teobromina mejoraba la edad biológica.

No es la primera vez que se estudian los efectos de la teobromina y los resultados han ido apuntando a que esta molécula podría ayudar a disminuir los niveles de colesterol e incluso era capaz de alargar la vida de algunos tipos de gusano C. elegans.

En el café también se encuentra la teobromina y la autora principal del trabajo y catedrática de Epigenómica en el King’s College de Londres, Jordana Bell, aclara que con este hallazgo no se está haciendo un llamamiento a que todo el mundo se atiborre a comer chocolate negro, sino que tengan en cuenta que aquellos que lleven una dieta equilibrada, practicando deporte de forma regular y permitiéndose el lujo de una onza de chocolate y un café, quizás estén haciendo méritos para una vejez más tardía y en mejor estado. Otros metabolitos presentes en el café y el cacao, también se estudiaron, pero los resultados no son comparables.

El doctor Ramy Saad añadió que los metabolitos procedentes de la alimentación pueden influir en el epigenoma humano. Todos coinciden en la necesidad de seguir investigando, ya que otros componentes como los polifenoles pueden interactuar con la teobromina.

Otros mitos del chocolate

Otros mitos del chocolate han sido desmentidos con anterioridad por ejemplo, ese que dice que crea adicción. Lo cierto es que aunque muchas personas lo tienen como una necesidad en su día a día no se ha demostrado que cree dicha adicción. Tampoco acné o estreñimiento, aunque puede agravar el acné en personas predispuestas por su contenido en azúcares.

Y para terminar os resolvemos una de las grandes dudas que hay alrededor de este alimento. ¿Cacao y chocolate son lo mismo? La respuesta es no. El cacao es el fruto del Theobroma cacao, mientras que el chocolate es el resultado de mezclar manteca y polvo de cacao con azúcar, leche y otros ingredientes. Para que un producto pueda llamarse legalmente chocolate, debe contener al menos un 35% materia seca de cacao, de la cual el 18% ser manteca de cacao.

