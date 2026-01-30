Calendario lunar febrero 2026: descubre cuándo llega la Luna de Nieve, la luna llena de este mes

Febrero llega con un cielo muy dinámico e interesante. El segundo mes del año arranca con una Luna Llena que iluminará la noche desde el primer día y continúa con un ciclo lunar muy regular que termina con un fenómeno astronómico destacado: un eclipse solar anular.

Descubre cómo evolucionará la Luna a lo largo del mes y qué significado tiene cada momento para nuestras mentes y cuerpos.

Fases de la Luna en febrero de 2026

El ciclo lunar de febrero de 2026 avanza con una progresión muy marcada. Según la Agenda Astronómica del Instituto Geográfico Nacional estas son las fechas a tener en cuenta:

Luna Llena: sábado 1 de febrero en la constelación de Leo (23:09 horas).

sábado 1 de febrero en la constelación de Leo (23:09 horas). Cuarto Menguante: lunes 9 de febrero en la constelación de Escorpio (13:43 horas).

lunes 9 de febrero en la constelación de Escorpio (13:43 horas). Luna Nueva: martes 17 de febrero en la constelación de Acuario (13:01 horas).

martes 17 de febrero en la constelación de Acuario (13:01 horas). Cuarto Creciente: martes 24 de febrero en la constelación de Géminis (13:27 horas).

La Luna Llena del 1 de febrero recibe el nombre de Luna de Nieve, un nombre de origen amerindio que corresponde a las fuertes nevadas del mes. También se la conoce como Luna del Hambre por la dificultad histórica para obtener alimentos durante el invierno, lo que viene siendo nuestra moderna ‘cuesta de enero’. Simboliza la resistencia y la preparación para el renacer de la primavera.

Durante esta fase, el satélite estará alineado con el Sol y nos mostrará su cara completamente iluminada. Astronómicamente se situará en la constelación de Cáncer, cerca de estrellas como Pólux y Régulo.

El Cuarto Menguante del día 9 nos invita a un ritmo más tranquilo. Es el momento para descansar, ordenar ideas y dejar atrás aquello que ya no encaja. La luz decreciente del satélite se traduce en procesos de introspección y limpieza emocional.

La Luna Nueva del 17 marca el inicio de un nuevo ciclo. Es el momento perfecto para planificar proyectos y establecer nuevas metas. En muchas culturas coincide con rituales de renovación y, en 2026, con el Año Nuevo Lunar, una de las celebraciones más importantes del continente asiático.

El mes se acaba con el Cuarto Creciente del día 24, una fase que se asocia a la motivación y el avance. La luz crece y con ella la sensación de alegría, de revitalización. Es el momento perfecto para retomar proyectos.

El eclipse solar anular del 17 de febrero: el fenómeno más esperado del mes

Uno de los eventos astronómicos más destacados será el eclipse solar anular que tendrá lugar el martes 17, coincidiendo con la Luna Nueva. En un eclipse anular, la Luna se sitúa entre la Tierra y el Sol, pero no llega a cubrirlo por completo, dejando visible un anillo de luz conocido como anillo de fuego.

Este eclipse se podrá ver como anular en la Antártida y como parcial en regiones del sur de Argentina, Chile y África. En España no tendremos esta suerte y no podrá observarse, aunque sí podremos disfrutar del cielo en todo su esplendor.

Conjunciones y otros fenómenos destacados del mes

El mes más corto del año te ofrece varias conjunciones interesantes:

El 1 de febrero, la Luna estará cerca del cúmulo Messier 44.

El 19, se aproximará a Mercurio.

El 20, se alineará visualmente con Saturno.

El 24, coincidirá con las Pléyades.

El 27, se situará cerca de Júpiter.

Febrero es el mes perfecto para observar el cielo con prismáticos o con un telescopio, especialmente en noches despejadas y en lugares en los que la contaminación lumínica es escasa o inexistente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.