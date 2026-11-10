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NEUROCIENCIA

¿Podremos leer la mente? La posibilidad que ya contempla la neurociencia

Más de 2.600 investigadores de todo el mundo han participado en un estudio de la Universidad de Navarra que analiza el futuro de la neurociencia y la relación entre el cerebro y nuestros pensamientos.

Neurocientífica analizando la actividad cerebral

Neurocientífica analizando la actividad cerebral Istock

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Lucía Alcoba
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¿Llegaremos algún día a saber lo que está pensando otra persona? Puede parecer ciencia ficción, pero hay científicos que creen que será posible. Así lo recoge una encuesta internacional en la que el 38% de los neurocientíficos considera que podremos leer la mente a través de la actividad cerebral.

Detrás de este estudio está Javier Bernácer, investigador del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, que ha reunido las respuestas de 2.657 neurocientíficos de todo el mundo. A través de 22 preguntas, los investigadores han dado su opinión sobre cuestiones como el funcionamiento del cerebro, nuestros pensamientos o la capacidad de tomar decisiones.

¿Podremos trasladar nuestra mente a un ordenador?

La lectura de pensamientos no es la única posibilidad que se plantea. Uno de cada cinco investigadores cree que en el futuro será posible transferir la actividad de la mente a un ordenador. También hay optimismo sobre lo que podremos llegar a conocer del ser humano: más de la mitad de los encuestados considera que la neurociencia podrá llegar a comprenderlo plenamente.

El cerebro y la libertad de decidir

La encuesta también se detiene en una cuestión que lleva años generando debate: ¿hasta qué punto nuestro cerebro condiciona nuestras decisiones?

La mayoría de los científicos considera que nuestros pensamientos y decisiones están relacionados con la actividad cerebral. Sin embargo, eso no significa que crean que todo está determinado. Solo un 17% sostiene que el sistema nervioso controla por completo nuestro comportamiento y que, por tanto, no somos libres. Una idea que casi seis de cada diez investigadores rechazan.

Una de las grandes preguntas de la neurociencia

La relación entre la mente y el cerebro sigue siendo uno de los grandes retos de la neurociencia. Así lo considera el 82% de los participantes, que cree que esta cuestión debería ser una prioridad para los investigadores.

Para elaborar el estudio, los responsables contactaron con científicos que habían publicado investigaciones en revistas especializadas durante los últimos diez años. Aunque las respuestas llegaron de los cinco continentes, la mayoría de los participantes procedía de Europa occidental y Norteamérica.

Una encuesta que permite conocer qué piensan los propios expertos sobre el futuro de su disciplina y sobre algunas de las grandes incógnitas que todavía rodean al cerebro humano.

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