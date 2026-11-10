Crean en Andalucía un líquido a partir de cáscaras de cítricos capaz de almacenar frío a -85 grados

Las cáscaras de limón, naranja y pomelo podrían tener una nueva utilidad más allá de la alimentación o la cosmética. Investigadores andaluces han desarrollado un líquido elaborado a partir de un compuesto extraído de estos cítricos que es capaz de almacenar y transportar frío a temperaturas de hasta 85 grados bajo cero.

El avance es fruto de un trabajo conjunto del Centro de Investigación en Tecnología de Productos y Procesos Químicos (Pro2TecS) de la Universidad de Huelva y el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Sevilla. Su objetivo es mejorar los sistemas de refrigeración industrial con un material que no solo traslade el frío de un lugar a otro, sino que también permita almacenarlo para utilizarlo cuando sea necesario.

La diferencia respecto a los refrigerantes convencionales está precisamente en esa capacidad de almacenamiento. El nuevo compuesto puede funcionar como una especie de batería de frío: acumula energía térmica y la libera posteriormente. Además, puede utilizarse tanto de forma estática, como si fuera una bolsa de hielo, como circulando por tuberías para refrigerar distintas instalaciones.

Un líquido que funciona hasta los -85 grados

Una de las principales particularidades de este desarrollo es que no contiene agua. Esta característica le permite trabajar a temperaturas mucho más bajas que las de otros fluidos refrigerantes habituales, como las mezclas de agua y glicol o las salmueras.

Según los ensayos realizados en laboratorio, la emulsión mantiene sus propiedades en un intervalo aproximado de entre -85 y +5 grados centígrados. Los investigadores también han comprobado que puede almacenar y transportar hasta 2,4 veces más frío en el mismo volumen que algunos de los refrigerantes utilizados habitualmente.

Para conseguirlo, el equipo ha combinado tres componentes. El primero es el PEG400, que actúa como material de almacenamiento térmico al absorber y liberar energía durante sus cambios de estado. El segundo es el D-limoneno, un compuesto procedente de las cáscaras de los cítricos que permite prescindir del agua. A ellos se suman nanopartículas de sílice, encargadas de mantener estable la mezcla y evitar que sus componentes se separen.

¿Para qué podría utilizarse?

Las posibilidades de este material van desde la industria alimentaria hasta el ámbito sanitario. Su capacidad para conservar temperaturas muy bajas podría resultar útil en la congelación industrial, el transporte de alimentos y la conservación de medicamentos, vacunas o muestras biológicas.

También podría contribuir a mejorar la eficiencia energética de las instalaciones de refrigeración. Al permitir almacenar frío y utilizarlo en otro momento, estos sistemas podrían reducir la necesidad de producirlo continuamente y aprovechar mejor los equipos disponibles.

Sin embargo, todavía queda camino por recorrer. La investigación se encuentra en una fase inicial de prueba de concepto y sus resultados proceden de ensayos de laboratorio y cálculos matemáticos. El siguiente paso será comprobar cómo se comporta el líquido en instalaciones reales, con compresores, válvulas, tuberías e intercambiadores de calor.

El investigador de la Universidad de Huelva Adrián Tenorio Alfonso explica que el objetivo es desarrollar materiales capaces de almacenar energía térmica para mejorar el rendimiento de los procesos de refrigeración. Uno de los retos pendientes será ajustar la cantidad de sílice: aunque ayuda a mantener estable la emulsión, un exceso aumenta su viscosidad y dificulta su circulación por las tuberías.

El estudio que se ha publicado en la revista científica International Journal of Refrigeration ha contado con financiación de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, entre otros organismos.