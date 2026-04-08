Cirugía pionera
Operan a una mujer en una máquina para quitar un tumor sin abrir su cabeza: "Como si no me hubiera hecho nada"
Años atrás, esta intervención conllevaba numerosos peligros, pero esta máquina logra eliminar los tumores sin la necesidad de exponerse a tantos riesgos.
Una nueva cirugía pionera ha sido capaz de realizar una operación compleja en tan sólo 15 minutos sin utilizar ningún bisturí o herramientas similares.
Así nos lo ha contado Pilar a Antena 3 Noticias, la paciente que se ha sometido a esta cirugía hace unas pocas horas. Sólo unos años atrás, esta operación conllevaba un elevadísimo riesgo. Sin embargo, hoy ha podido salir una mujer a los pocos minutos de comenzar y marcharse a su casa curada.
"Iba con la idea de que esto funcione, porque yo hasta ahora estaba con tratamiento farmacológico, que ya empezaba a tener sus complicaciones", declaraba Pilar. Además, revela que era como si no le "hubiera hecho nada". "Si me soluciona, pues voy a hacer una fiesta", declaraba Pilar.
La máquina que hace esto posible es 'IRCA', una herramienta que lanza miles de disparos de fotones de una precisión milimétrica y así acabar con los tumores sin afectar al resto de tejidos. Por el momento, sólo hay una de estas máquinas disponibles en España.
Cómo funciona esta revolucionaria máquina
El doctor Sallabanda, neurocirujano, ha explicado a Antena 3 Noticias cómo funciona esta máquina de forma más detallada: "Lo que está haciendo es tratar toda la patología cerebral sin abrir la cabeza", indica. "Funciona con radiación, fotones, donde nosotros queremos tratar con una alta precisión", añade el neurocirujano. "Eso es lo que se llama la medicina de futuro, que es la actual y la medicina mínimamente invasiva", informa.
Una niña recibe parte del hígado de su tía con cirugía robótica en Córdoba
Este no es el único avance en el mundo de la cirugía que se ha dado recientemente en nuestro país. El pasado 13 de marzo, una niña recibió parte del hígado de su tía en un trasplante que tuvo lugar en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba gracias a una cirugía robótica.
Esta técnica se aplica en los pocos hospitales de España que ejecutan este procedimiento en donaciones de vivo para pacientes pediátricos.
La pequeña Laura, que hoy tiene cerca de 16 meses, fue intervenida cuando tenía apenas cinco meses tras ser diagnosticada de una enfermedad hepática congénita que obligaba a recurrir al trasplante. El proceso inició poco después del nacimiento de la menor, cuando las pruebas médicas confirmaron la gravedad de su patología.
El padre, emocionado, resume el proceso vivido con una frase: "Nació en Málaga el 20 de diciembre y el 21 de mayo nació aquí en Córdoba".
