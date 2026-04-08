Cirugía pionera

Operan a una mujer en una máquina para quitar un tumor sin abrir su cabeza: "Como si no me hubiera hecho nada"

Años atrás, esta intervención conllevaba numerosos peligros, pero esta máquina logra eliminar los tumores sin la necesidad de exponerse a tantos riesgos.

Pilar, la paciente que ha salido a los pocos minutos de la operación llevada a cabo por la máquina.

Operan a una mujer en una máquina para quitar un tumor sin abrir su cabeza: "Como si no me hubiera hecho nada" | Antena 3 Noticias

Alejandro Lorente
Una nueva cirugía pionera ha sido capaz de realizar una operación compleja en tan sólo 15 minutos sin utilizar ningún bisturí o herramientas similares.

Así nos lo ha contado Pilar a Antena 3 Noticias, la paciente que se ha sometido a esta cirugía hace unas pocas horas. Sólo unos años atrás, esta operación conllevaba un elevadísimo riesgo. Sin embargo, hoy ha podido salir una mujer a los pocos minutos de comenzar y marcharse a su casa curada.

"Iba con la idea de que esto funcione, porque yo hasta ahora estaba con tratamiento farmacológico, que ya empezaba a tener sus complicaciones", declaraba Pilar. Además, revela que era como si no le "hubiera hecho nada". "Si me soluciona, pues voy a hacer una fiesta", declaraba Pilar.

La máquina que hace esto posible es 'IRCA', una herramienta que lanza miles de disparos de fotones de una precisión milimétrica y así acabar con los tumores sin afectar al resto de tejidos. Por el momento, sólo hay una de estas máquinas disponibles en España.

Cómo funciona esta revolucionaria máquina

El doctor Sallabanda, neurocirujano, ha explicado a Antena 3 Noticias cómo funciona esta máquina de forma más detallada: "Lo que está haciendo es tratar toda la patología cerebral sin abrir la cabeza", indica. "Funciona con radiación, fotones, donde nosotros queremos tratar con una alta precisión", añade el neurocirujano. "Eso es lo que se llama la medicina de futuro, que es la actual y la medicina mínimamente invasiva", informa.

Una niña recibe parte del hígado de su tía con cirugía robótica en Córdoba

Este no es el único avance en el mundo de la cirugía que se ha dado recientemente en nuestro país. El pasado 13 de marzo, una niña recibió parte del hígado de su tía en un trasplante que tuvo lugar en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba gracias a una cirugía robótica.

Esta técnica se aplica en los pocos hospitales de España que ejecutan este procedimiento en donaciones de vivo para pacientes pediátricos.

La pequeña Laura, que hoy tiene cerca de 16 meses, fue intervenida cuando tenía apenas cinco meses tras ser diagnosticada de una enfermedad hepática congénita que obligaba a recurrir al trasplante. El proceso inició poco después del nacimiento de la menor, cuando las pruebas médicas confirmaron la gravedad de su patología.

El padre, emocionado, resume el proceso vivido con una frase: "Nació en Málaga el 20 de diciembre y el 21 de mayo nació aquí en Córdoba".

Christina Koch, la astronauta que arregló el inodoro de Artemis II explica desde el espacio: "Soy la fontanera espacial y estoy orgullosa"

Los cuatro astronautas del Artemis II

Pilar, la paciente que ha salido a los pocos minutos de la operación llevada a cabo por la máquina.

Operan a una mujer en una máquina para quitar un tumor sin abrir su cabeza: "Como si no me hubiera hecho nada"

Artemis II, en ruta hacia la Luna

La Casa Blanca revela las primeras imágenes del eclipse solar tomadas en la misión Artemis II

VÍDEO: Un tarro de crema de avellanas aparece flotando en la nave Orión en plena misión Artemis II

VÍDEO: Un tarro de Nutella aparece flotando en la nave Orión en plena misión Artemis II sobrevolando la Luna

Continúa activo el enjambre sísmico en las Cañadas del Teide
Actividad sísmica

Vuelve la actividad sísmica a la isla de Tenerife

Fotografía de la Luna
Artemis II

VÍDEO | Las insólitas imágenes de la cara oculta de la luna: ¿Son reales?

Captura de vídeo tomada de la cuenta oficial en X @NASA que muestra a los astronautas
Misión espacial

Los astronautas de la Misión Artemis II regresan a la Tierra tras ver la cara oculta de la Luna y batir el récord del Apolo 13

Los cuatro tripulantes hicieron historia observando zonas de la cara oculta que nadie había contemplado a simple vista, afrontando 40 minutos sin comunicación y batiendo el récord de distancia hasta la Tierra.

Misión Artemis II
ARTEMIS II

Misión Artemis II: La NASA sobrevuela por primera vez la cara oculta de la Luna y supera el récord del Apolo 13

La nave Orión ha bordeado la cara oculta de la Luna ha roto el récord de distancia marcado por el Apolo 13 en 1970.

Antena 3 Noticias

Así es la rutina de los astronautas en la nave Orión para ver la cara oculta de la Luna en la misión Artemis II

Artemis II, en ruta hacia la Luna

Los astronautas de Artemis II baten el récord del Apolo 13 y ya son los humanos que más se han distanciado de la Tierra

El ingeniero español Carlos García Galán analiza en directo el avance de Artemis II desde la NASA

García Galán, ingeniero de la NASA: "Alrededor de 2032 empezaremos a colocar módulos habitables en la Luna"

