Muere Amy Carr, exfutbolista del Chelsea y Arsenal, a los 35 años tras una batalla contra un tumor cerebral

Luto y consternación en el fútbol inglés tras confirmarse la muerte de Amy Carr a los 35 años. La exfutbolista de Arsenal, Chelsea y Reading llevada once años peleando con un tumor cerebral que ha acabado con su vida. En 2015 le diagnosticaron por primera vez dicha enfermedad, como recuerda el diario Mirror, medio que ese diagnóstico llegó tras perder el conocimiento el ver una araña. En declaraciones a BBC, la propia Amy Carr contó lo sucedido: "Sabía que no me gustaban las arañas, pero perder el conocimiento me parecía una reacción extrema. Nunca había reaccionado así a nada antes".

La exfutbolista inglesa se sometió a una craneotomía para extirpar todo lo posible del tumor, lo que la dejó sin capacidad para andar y habar durante ocho días. Tras retirarse de fútbol por el tumor cerebral que padecía, Amy Carr dedicó sus esfuerzos a recaudar fondos para la investigación contra esta terrible enfermedad. En 2024, año en el que le diagnosticaron un segundo tumor cerebral, en este caso le dieron entre seis y nueves meses de vida, corrió la maratón de Dublín para recaudar fondos para Brain Tumour Research, una organización dedicada a la investigación de esta enfermedad, logrando reunir 28,718 libras.

Brain Tumour Research emitió un breve comunicado en sus redes sociales en el que lamentó la muerte de Amy Carr a los 35 años.

"Estamos profundamente entristecidos de escuchar que Amy Carr ha muerto tras su batalla contra un tumor cerebral, a los 35 años. Una exinternacional juvenil de Inglaterra que jugó en clubes como Chelsea F.C. Women, Arsenal W.F.C. y Reading F.C. Women, Amy mostró una increíble fortaleza y determinación después de ser diagnosticada con un tumor cerebral de alto grado en 2015", señala Brain Tumour Research.

"En 2024, corrió la maratón de Dublín para recaudar fondos para la investigación del tumor cerebral. En total, Amy recaudó una extraordinaria £28,718 para ayudar a financiar investigaciones vitales sobre tumores cerebrales. Nuestros pensamientos están con la familia de Amy, amigos y todos los que la amaban. Estamos muy agradecidos por la conciencia que ella creó y la diferencia que hizo", indica Brain Tumour Research.

El Chelsea femenino también reaccionó a la muerte de Amy Carr mostrando sus condolencia y tristeza por la noticia.

"Nos entristece profundamente enterarnos del fallecimiento de la ex portera del Chelsea, Amy Carr. En estos momentos, expresamos nuestras condolencias a los amigos y familiares de Amy", apunta el club londinense.