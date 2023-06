La NASA descubre en Marte una especie de 'donut' que podría ser un meteorito

La NASA ha revelado unas imágenes que muestran una misteriosa roca con forma de donut en la superficie de Marte. Se trata de uno de los últimos objetos que se han captado alrededor de 100 metros de distancia situados en el delta del cráter Jezero.

Las imágenes han sido captadas por un robot explorador, llamado 'rover Mars Perseverance', que fue lanzado en julio de 2020. La cámara que lleva a cabo las fotografías es una 'SuperCam Remote Micro-Imager', que permite a los científicos visualizar lo que hay en la superficie del planeta.

El 'donut' de Marte

La composición y el origen de la roca se desconoce por el momento ya que la NASA todavía no ha vuelto a mandar al robot a tomar muestras de ella. Jim Rice, científico investigador adjunto de la Escuela de Exploración Terrestre y Espacial de la Universidad Estatal de Arizona, señala que no puede afirmar "con absoluta certeza que no sea un meteorito", aunque cree "que es muy poco probable".

Los científicos se encuentran barajando varias hipótesis sobre los materiales que podrían conformar la roca. "La razón por la que lo digo es porque en esta región en la que estamos vemos muchas rocas que tienen este tipo de interiores huecos", subraya Rice, que observó por primera vez al 'donut' el pasado 14 de junio.

¿Podría ser un meteorito?

Los científicos tratan de descubrir cómo ha aparecido la piedra en este cráter y su composición. Pascal Lee, científico planetario del Instituto SETI, sí piensa que la piedra podría pertenecer a un meteorito. Asegura que la roca está rodeada de piedras de menor tamaño, lo que "tal vez se trate de un meteorito que se rompió al aterrizar".

Las rocas de la región en la que fue encontrada el 'donut' son areniscas sedimentarias. Jim Rice asegura que "fueron traídas por las inundaciones de este gran canal fluvial, el Neretva Vallis, que es el que trajo el agua, las rocas y los sedimentos". El científico asegura que es posible que el canal fluvial hubiese transportado a la roca desde otro lugar.

No es un caso aislado

El 'dónut de Marte' no es la única roca de carácter misterioso que se ha encontrado en el planeta. En 2014, la NASA descubrió una pequeña roca blanca por fuera y roja por dentro, similar a un dónut de gelatina, según Lee.

Esta nueva piedra mide aproximadamente 25 centímetros de ancho, y otra roca podría haber quedado incrustada en el centro y que el tiempo la erosionara dejando una cavidad. El viento también podría haber agrandado una pequeña fosa que ya existiese en el centro de la roca.