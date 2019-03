La luna permitirá vislumbrar con mayor claridad las Perseidas este domingo

El astrofísico y director del Planetario de Madrid, Telmo Fernández, ha explicado que "este año está la ventaja de que la luna tiene una fase que no molesta, que no da luz por lo que la observación va a ser más abundante".

Las Perseidas, también denominadas 'lágrimas de San Lorenzo' por la proximidad de su máximo al 10 de agosto, día de la festividad del mártir español del mismo nombre, son visibles desde todo el hemisferio norte en pleno verano. Por tanto, se pueden ver perfectamente desde España.

Así pues, según el astrofísico, se verán las pequeñas partículas que deja el cometa '109P/Swift-Tuttle' en sus vueltas alrededor del Sol y que son quemadas por la atmósfera terrestre al chocar contra ella.

"Por eso se producen destellos luminosos en las capas altas que son las que producen el fenómeno de la estrella fugaz", ha especificado.

El nombre de Perseidas le viene dado a este fenómeno por estar en la constelación de Perseo ya que las estrellas fugaces "parecen provenir radialmente de esta constelación". Además, las partículas dejadas por este cometa suelen ser ricas en bólidos, por lo que la visión puede ser más espectacular.

El director del planetario ha recomendado para la noche de mayor intensidad "abandonar la ciudad e irse a cualquier lugar que no tenga iluminación, aunque esto no es fácil cerca de las grandes ciudades". Por lo demás, "tener paciencia y no esperar miles de estrellas fugaces" pues "dos o tres por minuto ya es bastante".