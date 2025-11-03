Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora

Glaciar Hektoria

Un glaciar de la Antártida colapsa a una velocidad sin precedentes desde la Edad de Hielo

Al analizar los datos del glaciar entre febrero de 2002 y agosto 2023, los científicos descubrieron que su superficie se había reducido casi a la mitad en sólo dos meses.

El glaciar Hektoria en febrero de 2024.

El glaciar Hektoria en febrero de 2024.EFE

Publicidad

Alejandro Lorente
Publicado:

Casi la mitad del graciar Hektoria, en al este de la Antártida, perdió en apenas dos meses 8,2 kilómetros de hielo, según un estudio recogido este lunes en la revista 'Nature Geoscience'.

Este proceso se ha producido a una velocidad diez veces superior a la media registrada anteriormente para un glaciar. No hay datos de un proceso similar desde la Edad de Hielo.

El equipo de investigadores de la Universidad de Colorado que ha hecho el hallazgo llegó a él casi por casualidad, cuando estudiaban la zona que rodea el Hektoria, mediante datos de satélites y teledetección. En un principio, tenían la intención de comprender por qué el hielo se había separado del glaciar una década después del colapso de una plataforma de hielo en el año 2002.

Al analizar los datos del glaciar entre febrero de 2002 y agosto 2023, descubrieron que su superficie, que tenía unos 115 kilómetros cuadrados, se había reducidocasi a la mitad en sólo dos meses.

"Cuando sobrevolamos Hektoria a principios de 2024, no podía creer la inmensidad de la zona que se había derrumbado, por más que ya había visto las imágenes del satélite, verlo en persona me sorprendió", afirma una de las investigadoras del Hektoria, Naomi Ochwat, del Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad de Colorado (CIRES, por sus siglas en inglés).

La reducción del glaciar

Los investigadores se pusieron como objetivo averiguar por qué se había reducido tan rápido. Fue entonces cuando buscaron entre datos satelitales para estudiar el glaciar en diferentes intervalos de tiempo y estudiar las imágenes de su topografía.

La topografía bajo estos glaciares suele ser diversa. Pueden ubicarse sobre cañones profundos, montañas subterráneas o incluso grandes llanuras planas, como es este caso. En concreto, una zona plana de suelo rocoso por debajo del nivel del mar.

Además, ya habían descubierto que, entre 15.000 y 19.000 años atrás, los glaciares antárticos con llanuras de hielo retrocedían cientos de metros al día, lo que ayudó al equipo a comprender mejor el rápido retroceso del Hektoria.

Resulta que varios terremotos ocurridos bajo la llanura del Hektoria causaron que una gran parte del glaciar flotara repentinamente, lo que dio lugar a que el hielo se desprendiera a gran velocidad. Al flotar, entró en contacto con las fuerzas del océano, que abrieron grietas desde el interior del glaciar, provocando que gran parte de la superficie se separara y terminara por romperse.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Crean por primera vez óvulos humanos potencialmente fecundables a partir de células de la piel

Los óvulos pueden estar congelados indefinidamente

Publicidad

Ciencia

El glaciar Hektoria en febrero de 2024.

Un glaciar de la Antártida colapsa a una velocidad sin precedentes desde la Edad de Hielo

Detectan una bola de fuego que sobrevuela el Mediterráneo a 131.000 km/hora

Una bola de fuego más luminosa que la luna llena es detectada en Toledo y Sevilla

El hospital Germans Trias de Badalona ha realizado este hito durante una apendicitis agud

Operar de urgencia a distancia ya es posible: así logró este hito un hospital español

Superluna luna llena
Calendario lunar

Calendario lunar noviembre 2025: descubre cuándo llega la Superluna, la luna llena de este mes

Superluna
Luna del castor

Luna del castor 2025: cuándo y dónde ver la superluna de noviembre

Imagen de la cola del cometa interestelar 3I/ATLAS
Cometa

Qué ocurre el 29 de octubre con el cometa 3I/Atlas y por qué la NASA ha puesto en marcha su protocolo de defensa planetaria

El 3I/ATLAS representa el tercer objeto interestelar conocido y se desplaza a 220.000 kilómetros por hora.

Luna Io captada por la nave Juno de la NASA
NASA

La NASA confirma que la Tierra tendrá dos lunas hasta 2083

La "cuasi-luna" fue vista por primera vez en agosto de este año mediante un telescopio desde Hawái.

SpaceX pondrá en órbita el satélite SpainSat NG II de Hisdesat el próximo 23 de octubre

Space X lanza al espacio SpainSat NG II, el satélite español que garantiza comunicaciones seguras a la OTAN

El equipo de científicos

Científicos españoles usan inteligencia artificial para identificar mutaciones clave vinculadas a enfermedades neurodegenerativas

Microchip vista

Desarrollan un microchip que permite recuperar la vista a aquellos que la han perdido por la edad

Publicidad