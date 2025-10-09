Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Deportes

Energía geotérmica

Gran Canaria se prepara para ser la primera isla española en generar electricidad geotérmica

Gran Canaria avanza en un ambicioso proyecto para aprovechar el calor del subsuelo y producir energía limpia de forma continua. Si los sondeos confirman su potencial, la isla podría liderar en España la generación eléctrica a partir de geotermia, reduciendo su dependencia de los combustibles fósiles.

Gran Canaria avanza en un ambicioso proyecto para aprovechar el calor del subsuelo y producir energía

Gran Canaria avanza en un ambicioso proyecto para aprovechar el calor del subsuelo y producir energía

Publicidad

Gran Canaria trabaja en un proyecto pionero para generar energía geotérmica, un recurso que supone la oportunidad de utilizar un suministro limpio y capaz de producirse las 24 horas del día, 365 días al año, en las islas volcánicas. Con ello, Gran Canaria podría convertirse en la primera isla española en utilizar electricidad geotérmica de base y situarse a la vanguardia de la innovación energética europea.

El proyecto inicia ahora una fase decisiva, centrada en la validación de datos, la selección de áreas prioritarias y la preparación de los primeros sondeos de hasta 2,7 kilómetros de profundidad, que está previsto que comiencen en el primer semestre de 2026. "La puesta en marcha de esta fase de exploración profunda supone un paso fundamental en nuestro compromiso con el modelo de Ecoísla. Avanzar en el conocimiento y aprovechamiento de la geotermia nos acerca a una Gran Canaria más sostenible, autosuficiente y resiliente frente a la crisis energética y climática", afirmaba Antonio Morales, Presidente del Cabildo de Gran Canaria.

Durante este año se han llevado a cabo diversos estudios por parte del Instituto Vulcanológico de Canarias (Involcan) que han permitido conocer el subsuelo de la comarca sureste de Gran Canaria en más de 7.000 puntos distintos donde más de treinta profesionales han realizado trabajos de prospección geotérmica a través de estudios geoquímicos, geofísicos y geológicos de superficie. "Este trabajo ha generado una base de datos sin precedentes sobre el subsuelo de la comarca sureste, entre Telde, Ingenio, Agüimes y Valsequillo, y nos permite contar hoy con una radiografía científica de Canarias como nunca antes habíamos tenido... Hay indicios de alta temperatura en el subsuelo de Gran Canaria", aseguró Nemesio Pérez, coordinador científico del Instituto volcanológico de canarias.

El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink añadía que: "Si los sondeos confirman el potencial geotérmico, Gran Canaria podría convertirse en la primera isla española en generar electricidad geotérmica de base, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y situándose a la vanguardia de la innovación energética en Europa". Los primeros estudios fueron impulsados por el Cabildo de Gran Canaria en 2017, y en pocos meses esperan comenzar con el primero de los tres sondeos que se llevarán a cabo con un coste aproximado de nueve millones de euros cada uno.

El proyecto lo lleva a cabo el consorcio público-privado 'Gran Canaria Geotermia' junto con 'JRG Energy', una consultora neozelandesa, que asumirá la dirección técnica global del proyecto. "Estamos muy entusiasmados de poner nuestra experiencia internacional al servicio de esta nueva fase decisiva, que nos permitirá identificar los puntos óptimos de perforación y confirmar el potencial real de la geotermia profunda en Gran Canaria", manifestó Pablo Aguilera, representante de JRG Energy. Aguilera explicaba detalladamente el que sería el proceso de extracción de energía en un futuro: "El fluido geotérmico está a altas presiones y temperatura en profundidad y cuando empieza a salir va perdiendo presión y generando vapor, ese vapor se separa, se purifica, mueve una turbina y genera electricidad".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Airbags inteligentes para aviones: un proyecto que utiliza la IA y que podría salvar vidas

Airbags para aviones

Publicidad

Ciencia

Gran Canaria avanza en un ambicioso proyecto para aprovechar el calor del subsuelo y producir energía

Gran Canaria se prepara para ser la primera isla española en generar electricidad geotérmica

Luna llena

Calendario lunar octubre 2025: descubre cuándo habrá luna llena este mes

La NASA alerta de un desequilibrio de energía entre norte y sur del planeta

La NASA alerta de un desequilibrio de energía entre norte y sur del planeta

Donación de óvulos
Ciencia

Crean por primera vez óvulos humanos potencialmente fecundables a partir de células de la piel

Airbags para aviones
Accidentes de avión

Airbags inteligentes para aviones: un proyecto que utiliza la IA y que podría salvar vidas

Cambio de hora
Cambio de hora

Cambio de hora 2025: este es el día y la hora exacta en la que habrá que ajustar el reloj

En octubre los relojes tendrán que retrasarse una hora pero, ¿qué día tendrá lugar el cambio?

Equipo de la Misión Blue Ghost 1 de Firefly Aerospace
Luna

La NASA asegura que una nave privada ha aterrizado con éxito en la Luna

Se trata de la Misión Blue Ghost 1, promovida por la empresa Firefly Aerospace, que afianza el camino de un futuro duradero en la Luna.

Vista del espacio

La NASA avisa de la aproximación a la Tierra de un cuerpo desconocido a 245.000 km/h

Imagen de María

El caso de la 'supercentenaria' Maria Branyas desvela las claves genéticas y de estilo de vida que sostienen la longevidad

Simulación de lo que la tripulación de Artemis II podría ver a través de las ventanas de Orión

La NASA intentará adelantar a febrero de 2026 el lanzamiento a la Luna de Artemis II

Publicidad