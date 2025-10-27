Qué ocurre el 29 de octubre con el cometa 3I/Atlas y por qué la NASA ha puesto en marcha su protocolo de defensa planetaria

El cometa 3I/ATLAS, que podría contener pistas de otro sistema estelar, va a alcanzar su punto más cercano al Sol el día 29 de octubre. Concretamente, a 1,35 UA, por lo que no hay riesgo de impacto.

Tal y como han observado, el cometa interestelar 3I/ATLAS revelaron una cola prominente y una coma brillante de este inusual visitante celestial, que ha ido ganando actividad a medida que se acerca al Sol.

Durante el día de hoy, varios investigadores utilizaron el Espectrógrafo Multiobjeto Gemini en Gemini Sur, en Cerro Pachón, Chile, para obtener profundas y multicolores del cometa interestelar 3I/ATLAS. Precisamente, Gemini Sur es una de las partes del Observatorio Internacional Gemini, operado por NSF NOIRLab.

En las imágenes capturadas durante la sesión, el cometa muestra una amplia coma, es decir, una nube de gas y polvo que se forma alrededor de su núcleo helado a medida que se acerca al Sol, y una cola que se extiende aproximadamente 1/120 de grado en el cielo y apunta en dirección contraria al Sol.

Estas características son significativamente más extensas que en imágenes anteriores del cometa, lo que demuestra que 3I/ATLAS se ha vuelto más activo a medida que viaja por el sistema solar interior.

Más allá de capturar imágenes impresionantes, la principal motivación científica de la sesión de observación fue recopilar el espectro del cometa, que se refiere a las longitudes de onda de la luz que emite. Este espectro puede brindar a los científicos distinta información sobre la composición y la química del cometa, lo que les permite comprender cómo cambia a su paso por el sistema solar, tal y como informa NOIRLab en un comunicado.

Es el tercer objeto interestelar que se ha detectado

El objeto interestelar fue detectado por primera vez el 1 de julio de 2025 por ATLAS. Esas observaciones sugieren que el polvo y el hielo de 3I/ATLAS son bastante similares a los de los cometas nativos de nuestro sistema solar, lo que sugiere procesos compartidos en la formación de sistemas planetarios alrededor de otras estrellas.

Los cometas interestelares son extraordinariamente raros, ya que 3I/ATLAS es solo el tercer ejemplo confirmado tras el cometa 1I/Oumuamua en 2017 y el cometa 2I/Borisov en 2019.

A diferencia de los cometas que se dirigen al Sol, 3I/ATLAS viaja en una órbita hiperbólica que eventualmente lo va a llevar de regreso al espacio interestelar. Su breve paso por el sistema solar brinda a los astrónomos una oportunidad única de estudiar material formado alrededor de una estrella distante.

Misiones de la ESA siguen el cometa al otro lado del sol

La ESA ha aprovechado sus misiones interplanetarias para observar el cometa interestelar 3I/ATLAS desde distintos puntos de observación que son mucho más estratégicos que la Tierra y su entorno.

Entre el 1 y el 7 de octubre, las sondas Mars Express y ExoMars Trace Gas Orbiter de la ESA han observado el cometa a su paso cerca de Marte. La distancia más cercana entre la sonda y el cometa fue de 30 millones de kilómetros.

Asimismo, entre el 2 y el 25 de noviembre, el Júpiter Icy Moons Explorer de la ESA observará el cometa con diversos instrumentos.