Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora

Cometa

Qué ocurre el 29 de octubre con el cometa 3I/Atlas y por qué la NASA ha puesto en marcha su protocolo de defensa planetaria

El 3I/ATLAS representa el tercer objeto interestelar conocido y se desplaza a 220.000 kilómetros por hora.

Imagen de la cola del cometa interestelar 3I/ATLAS

Imagen de la cola del cometa interestelar 3I/ATLAS Europa Press

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

El cometa 3I/ATLAS, que podría contener pistas de otro sistema estelar, va a alcanzar su punto más cercano al Sol el día 29 de octubre. Concretamente, a 1,35 UA, por lo que no hay riesgo de impacto.

Tal y como han observado, el cometa interestelar 3I/ATLAS revelaron una cola prominente y una coma brillante de este inusual visitante celestial, que ha ido ganando actividad a medida que se acerca al Sol.

Durante el día de hoy, varios investigadores utilizaron el Espectrógrafo Multiobjeto Gemini en Gemini Sur, en Cerro Pachón, Chile, para obtener profundas y multicolores del cometa interestelar 3I/ATLAS. Precisamente, Gemini Sur es una de las partes del Observatorio Internacional Gemini, operado por NSF NOIRLab.

En las imágenes capturadas durante la sesión, el cometa muestra una amplia coma, es decir, una nube de gas y polvo que se forma alrededor de su núcleo helado a medida que se acerca al Sol, y una cola que se extiende aproximadamente 1/120 de grado en el cielo y apunta en dirección contraria al Sol.

Estas características son significativamente más extensas que en imágenes anteriores del cometa, lo que demuestra que 3I/ATLAS se ha vuelto más activo a medida que viaja por el sistema solar interior.

Más allá de capturar imágenes impresionantes, la principal motivación científica de la sesión de observación fue recopilar el espectro del cometa, que se refiere a las longitudes de onda de la luz que emite. Este espectro puede brindar a los científicos distinta información sobre la composición y la química del cometa, lo que les permite comprender cómo cambia a su paso por el sistema solar, tal y como informa NOIRLab en un comunicado.

Es el tercer objeto interestelar que se ha detectado

El objeto interestelar fue detectado por primera vez el 1 de julio de 2025 por ATLAS. Esas observaciones sugieren que el polvo y el hielo de 3I/ATLAS son bastante similares a los de los cometas nativos de nuestro sistema solar, lo que sugiere procesos compartidos en la formación de sistemas planetarios alrededor de otras estrellas.

Los cometas interestelares son extraordinariamente raros, ya que 3I/ATLAS es solo el tercer ejemplo confirmado tras el cometa 1I/Oumuamua en 2017 y el cometa 2I/Borisov en 2019.

A diferencia de los cometas que se dirigen al Sol, 3I/ATLAS viaja en una órbita hiperbólica que eventualmente lo va a llevar de regreso al espacio interestelar. Su breve paso por el sistema solar brinda a los astrónomos una oportunidad única de estudiar material formado alrededor de una estrella distante.

Misiones de la ESA siguen el cometa al otro lado del sol

La ESA ha aprovechado sus misiones interplanetarias para observar el cometa interestelar 3I/ATLAS desde distintos puntos de observación que son mucho más estratégicos que la Tierra y su entorno.

Entre el 1 y el 7 de octubre, las sondas Mars Express y ExoMars Trace Gas Orbiter de la ESA han observado el cometa a su paso cerca de Marte. La distancia más cercana entre la sonda y el cometa fue de 30 millones de kilómetros.

Asimismo, entre el 2 y el 25 de noviembre, el Júpiter Icy Moons Explorer de la ESA observará el cometa con diversos instrumentos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Una bola de fuego y un terremoto en Tenerife: dos hechos que podrían estar relacionados

Una bola de fuego y un terremoto en Tenerife

Publicidad

Ciencia

Imagen de la cola del cometa interestelar 3I/ATLAS

Qué ocurre el 29 de octubre con el cometa 3I/Atlas y por qué la NASA ha puesto en marcha su protocolo de defensa planetaria

Luna Io captada por la nave Juno de la NASA

La NASA confirma que la Tierra tendrá dos lunas hasta 2083

SpaceX pondrá en órbita el satélite SpainSat NG II de Hisdesat el próximo 23 de octubre

Space X lanza al espacio SpainSat NG II, el satélite español que garantiza comunicaciones seguras a la OTAN

El equipo de científicos
Inteligencia artificial

Científicos españoles usan inteligencia artificial para identificar mutaciones clave vinculadas a enfermedades neurodegenerativas

Microchip vista
Ceguera

Desarrollan un microchip que permite recuperar la vista a aquellos que la han perdido por la edad

Imagen de archivo de unos migrantes rescatados en España
Migración

La inteligencia artificial permitirá reducir errores en las pruebas de edad a migrantes en Canarias

Utiliza patrones óseos africanos, diferenciados por país y etnia, y con la IA se pueden comparar miles de pruebas en segundos con una base de datos muy amplia.

Imagen del espacio
Cometa

Qué es lo extraño en 3I/ATLAS, el objeto interestelar más observado del mundo

3l/ATLAS es un objeto interestelar que está atrayendo la atención de miles de científicos debido a su composición inusual y trayectoria.

Una bola de fuego y un terremoto en Tenerife

Una bola de fuego y un terremoto en Tenerife: dos hechos que podrían estar relacionados

Vista del fósil ´Atlascystis acantha´ a partir del acelerador de partículas Synchrotron.

Descubren un fósil de más de 500 millones de años que revela el origen de la simetría de las estrellas de mar

Cambio de hora 2025

Cuándo es el cambio de hora en octubre 2025: este fin de semana hay que ajustar el reloj, descubre a qué hora

Publicidad