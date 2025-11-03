Calendario lunar noviembre 2025: descubre cuándo llega la Superluna, la luna llena de este mes

Cada fase lunar tiene su propio encanto. Aunque las más conocidas son cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante y luna nueva; la realidad es que la Luna atraviesa muchas fases intermedias en su camino, cambios sutiles que no tienen nombre propio pero hacen que su transformación te atrape.

Estas fases intermedias muestran cómo la Luna va cambiando poco a poco su forma en el cielo, creando un espectáculo único cada noche. ¿Te gustaría saber qué días de noviembre de 2025 tendremos cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante y luna nueva? ¡Descúbrelo!

Fases de la Luna en noviembre de 2025

A continuación, te mostramos las fases lunares que podrás observar durante el mes de noviembre de 2025:

5 de noviembre de 2025: luna llena , la superluna más grande de 2025.

, la superluna más grande de 2025. 12 de noviembre de 2025: cuarto menguante .

. 20 de noviembre de 2025: luna nueva .

. 28 de noviembre de 2025: cuarto creciente.

La luna llena del día 5 de noviembre también se le llama Luna del Cazador. ¿Sabes por qué? Recibe ese nombre de las antiguas tradiciones de los pueblos del norte de Europa y América. Antiguamente, esta luna marcaba el momento perfecto para la caza antes de la llegada del invierno. Su luz intensa iluminaba los bosques durante la noche, lo que facilitaba a los cazadores reunir provisiones y asegurar alimento para los meses fríos.

¿Qué es una Superluna?

La luna llena de noviembre de 2025 será la superluna más grande de todo el 2025. Cuando nos referimos a una superluna hacemos referencia al evento que tiene lugar cuando coincide la luna llena (o luna nueva) con el mayor acercamiento de esta a la Tierra (perigeo). Es decir, la órbita de la luna está más cerca a la Tierra, al mismo tiempo que está llena. Al estar más cerca, la vemos hasta un 14 % más grande y un 30 % más brillante de lo habitual.

Si quieres disfrutar de este espectáculo nocturno de la mejor manera, estos consejos pueden ayudarte:

Consulta la hora exacta de salida de la Luna en tu zona: así no te perderás nada de este fenómeno tan especial. Elige un lugar con cielo despejado y poca luz artificial: si te alejas de la ciudad mejorarás mucho la visibilidad. Parques, playas o el campo son ideales. Usa prismáticos o telescopio: aunque se ve muy bien a simple vista, con ayuda óptica podrás apreciar más detalles como cráteres o mares lunares. Obsérvala al amanecer o al atardecer: la Luna cerca del horizonte se ve más grande y luminosa.

Por último, si puedes, utiliza tu cámara de móvil con modo noche y un trípode para obtener unas fotos inolvidables. Pero, sobre todo, ¡disfruta del silencio, de la luz y de la magia de la superluna de noviembre de 2025!

