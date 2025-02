Un fármaco anticancerígeno sorprende a la ciencia y demuestra su eficacia contra múltiples virus

Un equipo de investigación en España ha logrado un descubrimiento que podría marcar un antes y un después en la lucha contra diversas infecciones virales. Investigadores del centro IrsiCaixa, impulsado por la Fundación La Caixa y el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, han identificado que un medicamento utilizado en oncología también posee un potente efecto antiviral.

El hallazgo, publicado en la revista Nature Communications, se centra en la plitidepsina, un fármaco desarrollado por la empresa farmacéutica PharmaMar, que ha demostrado ser eficaz contra virus como el SARS-CoV-2, el MERS, el zika, el virus respiratorio sincitial, la hepatitis C y el herpes.

Un método novedoso

El estudio de IrsiCaixa se basa en un novedoso método de análisis que permite rastrear los cambios que los medicamentos provocan en las células humanas. Este enfoque ha permitido a los investigadores detectar que la plitidepsina no solo obra sobre células cancerosas, sino que también interfiere con la replicación de diversos virus.

"Identificar la huella molecular de un fármaco puede revelar nuevas aplicaciones más allá de las ya conocidas, permitiendo predecir nuevos usos e incluso posibles resistencias", explica Nuria Izquierdo-Useros, investigadora principal del estudio.

Un mecanismo de acción inesperado

La plitidepsina bloquea un proceso crítico en la síntesis de proteínas de las células, lo que generó una gran pregunta entre los investigadores. La respuesta está en la capacidad de las células para activar rutas alternativas de síntesis de proteínas, un mecanismo que les permite sobrevivir. Sin embargo, muchos virus dependen de las rutas bloqueadas y no pueden adaptarse, lo que impide su replicación.

En experimentos de laboratorio, la plitidepsina demostró ser capaz de inhibir virus como el SARS-CoV-2, el MERS, el virus de la hepatitis C, el zika, el herpes simple y el virus respiratorio sincitial sin afectar a las células humanas. No obstante, algunos virus como el VIH son capaces de utilizar otras vías para su replicación, por lo que no todos los patógenos pueden ser neutralizados por este fármaco.

Un paso adelante en la lucha contra la COVID

El descubrimiento ha impulsado un ensayo clínico liderado por la Fundación Lucha contra las Infecciones, que busca evaluar el impacto de la plitidepsina en la COVID persistente. Los primeros resultados apuntan a que el fármaco no solo combate el virus, sino que también reduce la inflamación asociada a la enfermedad. Además, estudios previos han demostrado que en pacientes hospitalizados por COVID-19, este medicamento disminuye la necesidad de oxígeno en aproximadamente dos días.

Una estrategia clara para futuras pandemias

Actualmente, la mayoría de los antivirales están diseñados para atacar directamente a los virus, lo que los hace vulnerables a la aparición de variantes y mutaciones. Desarrollar un antiviral para cada virus requiere años de investigación, dificultando una respuesta rápida ante nuevas pandemias.

Sin embargo, los fármacos que actúan sobre proteínas humanas, como la plitidepsina, ofrecen una alternativa más versátil, al no depender de la estructura específica del virus. "Tener disponible una batería de fármacos seguros y con potencial antiviral a múltiples virus que nos permitiría responder de forma rápida y eficaz ante futuros brotes, e incluso protegernos frente a virus desconocidos", enfatiza Izquierdo-Useros.

Colaboración científica para nuevos avances

El estudio ha sido llevado a cabo con la colaboración de equipos multidisciplinarios de diferentes instituciones, incluyendo el Centro de Investigación en Sanidad Animal del Instituto de Investigadores y Tecnología Agroalimentarias (IRTA.CReSA), el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras y PharmaMar.

La posibilidad de reutilizar medicamentos ya aprobados para otros usos podría acelerar el desarrollo de tratamientos efectivos contra virus emergentes y ofrecer nuevas estrategias terapéuticas para enfermedades que aún carecen de solución definitiva.

