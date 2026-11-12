Cuándo será la luna llena de noviembre, la Superluna del Castor

La luna llena es uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes y atrayentes.

Su brillo, su tamaño y la forma en que transforma el paisaje durante la noche hacen que muchas personas busquen lugares especiales desde los que contemplarla.

Si quieres disfrutarla al máximo, elegir un lugar con poca contaminación lumínica y un horizonte despejado es una apuesta segura, como por ejemplo playas, miradores o zonas rurales.

¿Qué día será luna llena en noviembre de 2026?

La luna llena de noviembre de 2026 será el martes 24 de noviembre a las 15:53 (hora peninsular en España).

A esta Luna se le denomina Luna del castor, ya que coincide con la época en que los castores terminan de construir sus madrigueras y acumulan comida antes del invierno.

También se le conoce como Luna de escarcha o Luna de hielo porque el clima empieza a enfriarse.

Además, es una superluna, por lo que se verá más grande y brillante de lo habitual al encontrarse cerca del perigeo (el punto de su órbita más cercano a la Tierra). Más concretamente, será la primera desde enero de 2026, y se verá un 6,5% más grande y un 13,5% más brillante que una Luna llena promedio.

La superluna de noviembre estará a solo 360.768 km de la Tierra. Por comparar, la luna llena más pequeña de 2026 (la microluna del 31 de mayo) estuvo a 406.135 km de la Tierra.

¿El calendario lunar es el mismo en todo el mundo?

El calendario lunar no es el mismo en todo el mundo, ya que las diferencias horarias hacen que una misma fase lunar pueda corresponder a fechas distintas según el lugar del planeta. Por ejemplo, si hay Luna llena a las 12:00 de un día concreto en una zona horaria, en otra parte del mundo puede ser todavía el día anterior o ya el siguiente.

Por eso, nuestro calendario lunar muestra las fases según la hora UTC-0.

La fase de la Luna es prácticamente la misma en ambos hemisferios, pero su apariencia cambia debido a la perspectiva desde la que la observamos.

Así, desde el hemisferio norte, el cuarto creciente suele parecerse a una “D”, mientras que desde el hemisferio sur la parte iluminada queda en el lado contrario y recuerda más a una “C”. En el cuarto menguante ocurre al revés.

Esta diferencia se hace más evidente cuanto más nos alejamos del ecuador. Cerca de este, la parte iluminada de la Luna puede verse más horizontal respecto al horizonte.