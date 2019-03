El Congreso abre la puerta a que las centrales nucleares puedan operar más de 40 años

El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde definitiva a la Ley de Economía Sostenible (LES) que incorpora una enmienda de CiU y PNV pactada con el resto de grupos del Senado que abre la puerta a que las centrales nucleares puedan seguir operando más allá de 40 años si sus titulares así lo solicitan, teniendo en cuenta las decisiones del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), y la evolución de la demanda y la tecnología.

La enmienda ha prosperado, igual que ocurrió en la Cámara Alta, con los votos de PSOE, PP, CiU y PNV y el rechazo de las minorías de la izquierda parlamentaria. Su texto cambia el apartado c) del punto tercero del artículo 79 de la LES que inicialmente indicaba que el Gobierno "mantendría" el calendario de operación de las centrales "considerando el plazo de cuarenta años para el que fueron diseñadas".

Esta redacción, que el PSOE introdujo en el primer trámite de la ley en la Cámara Baja, desaparece en el texto final, que plantea que el Ejecutivo "determinará" el nivel de participación de la energía nuclear en el 'mix' de acuerdo tanto con "el calendario de operación de las centrales existentes" como con "las renovaciones que, solicitadas por los titulares de las centrales, en el marco de la legislación vigente en su caso, correspondan".

Los nacionalistas quieren que el CSN sea vinculante

El objetivo de CiU y PNV es que esta prórroga se conceda siempre y cuando el Consejo de Seguridad Nuclear dé el visto bueno y establezca los adecuados controles y requisitos técnicos en materia de seguridad y protección radiológica a cumplir por las instalaciones correspondientes.

Otros factores a tener en cuenta serán la evolución de la demanda, el desarrollo de nuevas tecnologías, la seguridad del suministro eléctrico, los costes de generación eléctrica y las emisiones de gases de efecto invernadero, y el marco de referencia establecido por la normativa europea vigente.

El PSOE pide una "lectura detallada" del acuerdo

La ponente del PSOE, Marta Gastón, ha destacado los numerosos consensos alcanzados entre los grupos parlamentarios a lo largo de la tramitación de la Ley y ha pedido una "lectura detallada" de algunas de esas enmiendas transaccionales, en alusión al cambio sobre la vida de las nucleares, ya que los socialistas sostiene que no se trata de ningún cambio en su posición.

El diputado del PP Alvaro Nadal, ha asegurado que al LES es una "ley para olvidar" y no tendrán ningún efecto más allá de las enmiendas, como la relativa a la central nuclear, que han "resulto problemas creados de antemano" por la propia política del PSOE.

El portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, ha celebrado el "cambio radical en la postura anacrónica y anticuada del PSOE" para que más allá de 2020 se pueda revisar el 'mix' sin "excluir ninguna fuente de energía", frente a lo que considera un "planteamiento político electoralista" del presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero.

El representante de ERC, Joan Tardá, ha lamentado que el PSOE "supedite la seguridad a los beneficios económicos" y haya optado por defender los intereses de unas industrias "que no han sabido adaptarse a los nuevos tiempos", y se ha preguntado "qué se hará con los residuos".

La diputada de ICV, Nuria Buenaventura, ha lamentado que la LES sea la Ley de la "resurrección" de las centrales nucleares y ha asegurado que se trata de una "paradoja más de las políticas socialistas", ya que la nuclear es la "energía menos sostenible".

El diputado del BNG, Francisco Jorquera, ha defendido que el límite de 40 años de vida útil es razonable por motivos de seguridad, y en línea con lo que ocurre "en numerosos estados de nuestro entorno" y ha lamentado el "incumplimiento flagrante" por parte del PSOE de uno de sus compromisos de legislatura. "Otro incumplimiento más", ha alentado.

Tasas al ATC y recorte de primas a fotovoltaicas

Sin salir del ámbito nuclear, también se incluye una enmiendas socialista para que el futuro Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares también pague la tasa por la prestación de servicios de gestión de residuos radioactivos generados, de igual forma que ya lo hacen las centrales nucleares.

En paralelo, el texto final de la LES eleva de 25 a 30 el número de años con derecho a prima, y aunque no reducir el recorte del 30% en las horas con retribución durante los próximos tres años para las instalaciones reguladas en el real decreto 661/2007.

No obstante, sí se garantiza que en el futuro no puedan realizarse nuevos recortes en el número de horas con derecho a prima, y se "facilita" el acceso de los productores fotovoltaicos a líneas del ICO para afrontar los efectos del recorte.