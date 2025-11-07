Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora

3I/ATLAS

La Agencia Espacial Europea desvela qué día estará más cerca de la Tierra el cometa 3I/ATLAS

El cometa se dirige al interior de nuestro sistema solar en este momento a una velocidad de, al menos, 221.000 kilómetros por hora.

Imagen del cometa interestelar 3I-ATLAS

Imagen del cometa interestelar 3I-ATLASEuropa Press

Publicidad

Alejandro Lorente
Publicado:

Desde que el 1 de julio de 2025 el cometa 3I/ATLAS es una realidad y en pocos días alcanzará su punto más cercano al planeta Tierra. Aunque no es habitual el avistamiento de estos cuerpos, esta es la tercera vez en la historia que un objeto ajeno a nuestro sistema solar ha sido detectado. De este fenómeno proviene su nombre: 3I/ATLAS.

Este cometa tiene origen interestelar por la forma hiperbólica de su trayectoria y su velocidad ha llegado a alcanzar, por lo menos, 221.000 kilómetros por hora, lo que significa que su velocidad es superior a los límites que pudiera ejercer la gravedad del Sol.

3I/ATLAS se formó hace miles de millones de años y cuando fue descubierto hace unos meses se encontraba a 670 millones de kilómetros del Sol, dentro de la órbita de Júpiter.

El cometa se dirige al interior de nuestro sistema solar en este momento. Todavía no se ha confirmado oficialmente el tamaño del cuerpo, pero en la NASA considera que tiene "pocos" kilómetros de diámetro, según informa National Geographic España.

“Son absolutamente extraños. Cada planeta, luna, asteroide, cometas y forma de vida en nuestro Sistema Solar comparten un origen común. Pero los cometas interestelares son verdaderos foráneos, que tienen pistas sobre la formación de mundos mucho más allá del nuestro”, ha explicado la Agencia Espacial Europea.

Lo que sí ha sido confirmado es que está activo y está rodeado por un núcleo helado y una coma, es decir, una nube brillante de gas y polvo que hace que sea denominado cometa y no asteroide.

Aproximación a la Tierra

Sin embargo, su trayectoria orbital se ha ido acercando hasta alcanzar su máxima aproximación a Marte el 3 de octubre, a 30 millones de kilómetros, y el récord de cercanía con el Sol, 210 millones de kilómetros, sucedió el 30 de octubre.

Se acercará a la Tierra hasta unos 270 millones de km, es decir, aproximadamente 1,8 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Durante su máximo acercamiento, se encontrará al otro lado del Sol. No representa ningún peligro para nuestro planeta ni para ningún otro planeta del Sistema Solar”, han asegurado desde la ESA. Ese día será el 19 de diciembre de 2025.

En los últimos días, Avi Loeb, astrofísico y profesor de Harvard, ha acusado a la NASA de “ocultar imágenes” que podrían ser de ayuda para una mayor comprensión del 3I/ATLAS. La Agencia Espacial Estadounidense sigue cerrada desde el 1 de octubre mientras el Gobierno de Estados Unidos sufre el cierre más largo de su historia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Crean por primera vez óvulos humanos potencialmente fecundables a partir de células de la piel

Los óvulos pueden estar congelados indefinidamente

Publicidad

Ciencia

Imagen del cometa interestelar 3I-ATLAS

La Agencia Espacial Europea desvela qué día estará más cerca de la Tierra el cometa 3I/ATLAS

software con IA

Un software con IA y realidad virtual reproduce el cuerpo de un paciente antes de la operación

Volcán

La inteligencia artificial se adelanta a los volcanes: logra predecir erupciones con 12 horas de antelación

ADN
ADN

Del retrato robot al "retrato genético": así permite el ADN poner rostro a crímenes sin resolver

rinoceronte blanco
Rinoceronte blanco

VÍDEO: Narran en directo el nacimiento de un bebé rinoceronte

Superluna sobre Sevilla
Superluna

Dónde y a qué hora ver la 'Luna del castor': La superluna estará a unos 356.400 kilómetros de la Tierra

Teniendo en cuenta que la distancia media es de más de 400.000 kilómetros, está prácticamente un 11% más cerca de la media.

Estructura proteica de una pequeña proteina (stannin)
Avances ciencia

Investigadoras del CSIC desarrollan una herramienta de IA capaz de predecir funciones desconocidas de proteínas

La tecnología, denominada FANTASIA, permite desvelar en cuestión de horas la función de millones de genes sin necesidad de referencias previas, abriendo nuevas posibilidades en biología, medicina y biotecnología.

El glaciar Hektoria en febrero de 2024.

Un glaciar de la Antártida colapsa a una velocidad sin precedentes desde la Edad de Hielo

Detectan una bola de fuego que sobrevuela el Mediterráneo a 131.000 km/hora

Una bola de fuego más luminosa que la luna llena es detectada en Toledo y Sevilla

El hospital Germans Trias de Badalona ha realizado este hito durante una apendicitis agud

Operar de urgencia a distancia ya es posible: así logró este hito un hospital español

Publicidad