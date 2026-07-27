VÍDEO: Graban por primera vez a dos osas con tres crías cada una en el Pirineo del Valle de Arán

La presencia de dos osas acompañadas de tres cachorros cada una en el Valle de Arán ha dejado una imagen emotiva y sin precedentes en el Pirineo catalán. La entidad ecologista Depana ha logrado grabar y seguir a ambos grupos familiares durante varias semanas de la primavera, un trabajo que ha permitido conocer con detalle una de las etapas más delicadas en la vida del oso pardo.

Las imágenes, registradas entre mayo y junio, muestran escenas poco habituales del comportamiento de estos animales. En ellas, se observa cómo las madres alimentan a las crías, las relaciones entre los cachorros, su reacción ante otras especies y diferentes momentos de su actividad diaria. Para los especialistas, este material supone una valiosa herramienta para ampliar el conocimiento sobre la biología y la conservación de la especie.

Uno de los seguimientos se prolongó durante 28 días consecutivos. Sin embargo, a comienzos de junio, esa familia perdió al más pequeño de los tres cachorros, cuyas causas no han podido determinarse. Los expertos apuntan tanto a un proceso natural, como una enfermedad o un accidente, como a un posible caso de infanticidio por parte de un macho adulto, un comportamiento documentado en esta especie.

Por su parte, la segunda osa fue localizada en cinco ocasiones a lo largo del periodo de observación y mantuvo intacta su camada hasta el final del seguimiento.

En total, la campaña primaveral permitió monitorizar doce ejemplares distintos de oso pardo en el Valle de Arán. El trabajo forma parte de un programa de conservación impulsado por Depana que combina seguimiento científico, vigilancia y acciones de sensibilización para favorecer la convivencia entre la fauna salvaje y las actividades humanas, especialmente la ganadería.

Últimos datos de la población de osos pardos

Los últimos datos del Grupo de Seguimiento Transfronterizo del Oso Pardo reflejan además la evolución positiva de la población. Durante 2025 se identificaron 54 osos en el Pirineo catalán y 108 en el conjunto de la cordillera, la cifra más alta registrada hasta la fecha.

Pese a esta recuperación, el oso pardo continúa catalogado como una especie en peligro de extinción en el Pirineo. Los expertos insisten en que mantener un control científico continuado y reforzar las medidas de coexistencia seguirá siendo clave para garantizar su supervivencia en las próximas décadas.

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