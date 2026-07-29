Una empresa biotecnológica de Galicia apuesta por la micología para crear bosques más resilientes

Crear bosques más resistentes frente a la sequía y otros factores de estrés ambiental, y prevenir así los incendios. Ese es el objetivo de un proyecto pionero que está llevando a cabo la empresa biotecnológica gallega Hifas da Terra, cuya sede está ubicada a las afueras de la ciudad de Pontevedra.

A través de Hifas Foresta, su división especializada en biotecnología forestal, la compañía está desarrollando castaños, pinos y robles micorrizados: es decir, capaces de absorber hasta un 60% más de agua y nutrientes. ¿Y qué se consigue con esto? Promover modelos forestales más sostenibles: aumentar la resistencia de los árboles, favorecer la regeneración de los bosques e incrementar su resiliencia frente al fuego.

Las plantas micorrizadas han cobrado especial protagonismo en los últimos años por su capacidad para fortalecer los bosques desde la raíz.

Mediante la micorrización determinados hongos establecen una relación simbiótica con las raíces de los árboles formando una estructura protectora, que actúa como barrera frente a patógenos y enfermedades, favoreciendo la recuperación de los suelos y actuando como aliados naturales en la prevención de incendios.

Su principal valor reside en su capacidad para multiplicar la superficie de absorción de agua y nutrientes. Gracias a esta asociación, los árboles pueden absorber hasta un 60 % más de nutrientes, desarrollando sistemas radiculares más fuertes y aumentando significativamente su resistencia frente a períodos de sequía, uno de los principales factores de riesgo asociados a los incendios forestales.

Más resiliencia y menor propagación del fuego

Cada verano, Galicia vuelve a enfrentarse a una de sus mayores amenazas ambientales: los incendios forestales. Aunque el cambio climático contribuye a agravar su intensidad existe otro factor determinante, como es el progresivo abandono del medio rural. La pérdida de actividad en el monte, la acumulación de biomasa y la expansión de especies altamente inflamables han incrementado la vulnerabilidad de los ecosistemas forestales frente al fuego.

Es este escenario el que ha llevado a Hifas da Terra a impulsar desde hace años soluciones basadas en la micología para favorecer la regeneración de los bosques y aumentar su resiliencia frente a los incendios.

“Un árbol más fuerte es un árbol más preparado para resistir situaciones de estrés ambiental extremo", explican desde Hifas da Terra. "La prevención de los incendios no solo pasa por extinguir el fuego, sino por construir ecosistemas más sanos, biodiversos y capaces de adaptarse a las nuevas condiciones climáticas".

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