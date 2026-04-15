La ciencia advierte de la urgencia de un plan de acción global ante la resistencia de los hongos a los tratamientos

La comunidad científica internacional ha lanzado una advertencia sobre la necesidad de un plan de acción global urgentepara contener el avance de las resistencias de las infecciones causadas por hongos ante los tratamientos para combatirlas. Alertan del impacto en la salud pública, especialmente entre las personas más vulnerables.

El Instituto de Salud Carlos III (IscIII) ha informado, este martes, de que más de 50 expertos de 16 organizaciones internacionales distintas suscribieron, en la revista 'Nature Medicine', un manifiesto que plantea una respuesta coordinada a nivel mundial frente a la resistencia antifúngica. Algo que describen como "un problema emergente que ya está comprometiendo la eficacia de los tratamientos disponibles".

La investigadora Ana Alastruey, del Laboratorio de Referencia e Investigación en Micología del Centro Nacional de Microbiología del IscIII, figura entre los firmantes y, su participación en la iniciativa, "refuerza el peso científico de un proyecto que aspira a situar este fenómeno en el centro de la agenda sanitaria internacional".

Una de las principales amenazas para la salud pública

El documento 'Closing the gap on antifungal resistance' propone "un plan de acción concreto y urgente", basado en cinco pilares: la concienciación y formación, el refuerzo de la vigilancia, la prevención y control de infecciones, el uso optimizado de antifúngicos y el impulso de la inversión en diagnóstico e innovación terapéutica. Todos ellos tienen un mismo fin, que se centra en "mejorar la vigilancia y frenar el avance de la resistencia a los antifúngicos", con especial foco en pacientes inmunodeprimidos o especialmente vulnerables.

El objetivo, subrayaron los autores, es "impulsar medidas coordinadas de manera global", en un contexto en el que las resistencias antimicrobianas, incluidas las causadas por hongos, "se consolidan como una de las principales amenazas para la salud pública mundial".

Preocupación por los pacientes vulnerables

Los expertos advierten de que el problema afecta de forma desigual a la población y explica que, a diferencia de las personas sanas, los pacientes con sistemas inmunitarios debilitados pueden derivar en cuadros graves e incluso mortales. Las primeras puede que únicamente desarrollen consecuencias leves.

Determinados patógenos emergentes, en concreto, generan especial preocupación.

En el ámbito hospitalario, 'Candidozyma auris' ya es "una amenaza crítica", al poder provocar infecciones graves del torrente sanguíneo en pacientes vulnerables, con una letalidad que alcanza aproximadamente a uno de cada tres afectados.

Asimismo, el hongo 'Aspergillus fumigatus' plantea "un desafío creciente, ya que su resistencia a los antifúngicos del grupo de los azoles se ha detectado a escala global, lo que reduce de forma significativa las opciones terapéuticas disponibles".

"La resistencia a los antifúngicos es una amenaza emergente que ya está teniendo un impacto directo en la morbimortalidad de los pacientes", explicó Alastruey, quien subrayó que su abordaje requiere "una respuesta coordinada que integre la vigilancia, el diagnóstico y la prevención desde una perspectiva One Health".

Relación con el medio ambiente

El origen del problema no se limita al ámbito clínico. De hecho, gran parte de las resistencias se generan en el medio ambiente, donde el uso de fungicidas en agricultura favorece la aparición de cepas resistentes que posteriormente pueden llegar a afectar a los seres humanos.

Los firmantes señalan al respecto que "este uso compartido de compuestos antifúngicos pone de manifiesto la estrecha interconexión entre el medio ambiente, la sanidad animal y la salud humana". Asimismo, reclamaron una mayor integración de estas dimensiones en las políticas globales frente a la resistencia antimicrobiana.

El manifiesto se enmarca además en la próxima actualización del Plan Global de Acción contra la Resistencia Antimicrobiana de la Organización Mundial de la Salud (OMS), prevista para este 2026, y refuerza iniciativas previas como la lista de patógenos fúngicos prioritarios impulsada por este organismo internacional.

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