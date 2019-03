Éxito de Sharon Corr como violinista y cantante

Es conocida como la violinista de The Corrs pero es mucho más que eso. Anoche Sharon Coor demostró en Las Palmas de Gran Canaria que no sólo es una virtuosa del violín sino que también tiene una voz impresionante

Su nuevo disco titulado "Dream of you" con el que está de gira por Europa, está compuesto por versiones de canciones típicas irlandesas y también de algunos temas compuestos por la propia artistaEl disco tiene muchas influencias españolas. El cantante Alex Ubago ha participado en la canción Buenos Aires y además su primer videoclip como artista en solitario lo ha grabado en nuestro paísLos que no pudieron asistir ayer al concierto, esta noche tienen una nueva oportunidad de ver actuar a Sharon Coor en la capital grancanaria.

Esta noche Sharon Corr vuelve a actuar en la capital grancanaria y después viajará a París donde pondrá fin a su gira.