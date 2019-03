Cámaras en las calles para disuadir la prostitución

Vigilar la calle Molino de Viento, donde se ejerce la prostitución desde hace años, la calle Mendizabal, zona habitual de ocio nocturno o el parque Santa Catalina y su entorno, donde los comerciantes se quejan de robos a turistas o vecinos. El ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria quiere instalar cámaras en zonas conflictivas de la ciudad.La oposición en el consistorio no se opone pero creen que de be ir acompañado de mayor presencia policial.En la calle pocos se oponen.Y los que trabajan en estas zonas lo ven aún mejor.A finales de este mes la delegación del gobierno dará o no su visto bueno.