Ir en bici y volver en taxi

Y a ese objetivo de fomentar el uso de la bicicleta en la ciudad, a la que también se refería el Alcalde, se suma la iniciativa privada. Dos taxis se han equipado para poder transportar bicicletas. Sin suplemento extra y con sólo una llamada de teléfono, prestan este servicio a aquellos que cansados de pedalear, prefieren volver a casa sobre casa sobre cuatro ruedas.

Cada vez son más los que se animan a utilizar la bicicleta para hacer vida en la ciudad. ¿Pero qué pasa si nos cansamos del pedaleo o nos surge un imprevisto? En Las Palmas de Gran Canaria circulan dos taxis que pueden transportar bicis.Y si las cuestas se nos resisten o no nos vemos capacitados para terminar el recorrido sobre dos ruedas, allí están ellos.Está claro que son dos taxis diferentes, con burras homologadas, con capacidad para portar tres bicis.Los usuarios sólo ven ventajas.Sobre todo porque no hay coste adicional.Así que ya no hay excusa para coger la bici y dejar de lado el coche.