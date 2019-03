Antonio Skármeta presenta 'Los días del Arcoíris'

Con 'Los días del Arcoíris', Antonio Skármeta llama dos veces a la puerta de la historia de Chile para narrar una historia y una herida 'luminosa'. Acaeció en 1988, cuando el pueblo chileno despertó, pero el tiranosaurio (Augusto Pinochet) aún seguía allí. El genocida convocó a sus ciudadanos al primer plebiscito tras quince años de férrea, inhumana, cruel y criminal dictadura, como lo son todas.

"El movimiento 15-M me atrae porque plantea a los políticos una agenda"

Durante tres lustros, Pinochet se había encargado de que la única voz que se oyera fuera la suya, de que la única imagen que vomitara la televisión fuera la suya, de que la única sombra tenebrosa que se tambaleara en la oscuridad de la noche chilena fuera la suya.

Pinochet le preguntaba a los chilenos: ¿quieren tener un presidente con un tinte un poco 'más democrático' durante otros ocho años más? Sí o sí, eran las únicas opciones entre visillos, pero emergió una campaña: la del 'No más', que diseñó un publicista. El viejo dinosaurio solo permitió a los patrocinadores del 'No' que se explicaran durante quince minutos en la televisión.

La fantasía entró por esa rendija, y el 'No' llegó al corazón de los chilenos indecisos: no a más secuestros, no a más torturas, no más asesinatos, no a más genocidio.

Los indecisos, en palabras de Skármeta (autor de 'El cartero de Neruda', o 'El baile de la Victoria', llevada al cine por Fernando Trueba) fueron los que consiguieron que el pueblo chileno forjara ese 'No' latente a Pinochet y a sus esbirros, no más a tanto crimen. La alegría como quintaesencia de la rebelión. 'Entre Pinochet o el caos, los chilenos decidieron que querían la libertad.

Y de ahí a la democracia que hoy tenemos y que estabilizó el Gobierno de centro izquierda'. 'Últimamente', apunta Skármeta, «la coalición de centro izquierda ha sido sustituida por una de centro-derecha y el cambio no ha resultado traumático'.

Ese referendum de 1988 separó la uña de la libertad de la mugre de Pinochet. En 'Los días del Arcoíris', Antonio Skármeta reivindica el poder de la imaginación como catapulta a la libertad.



El 'No' de los indignados

Durante la presentación de su obra, se le preguntó al escritor chileno un juicio sobre el movimiento de «indignados» conocido como 15-M, donde también se apela al 'No': 'Esas personas están ejerciendo una libertad cívica de manera pacífica, como los personajes de mi novela.

Azotados por tanta abulia, apatía, el movimiento 15-M me atrae porque plantea a los políticos una agenda. Ahora, ¿se va a convertir eso en un partido político? ¿Cuál es su futuro? Porque cuando se planteó la campaña del "No" en el referendum de 1988 en Chile, estaba la contrapartida del "Sí": a la libertad y a la tranquilidad'.