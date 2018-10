Las cinco noticias más importantes de este martes 2 de octubre

Torra da un ultimátum a Sánchez y le exige plantear un referéndum o le retirará el apoyo en el Congreso

El presidente de la Generalitat advierte a Pedro Sánchez de que si no presenta "antes de noviembre" una propuesta que facilite el derecho de autodeterminación de Cataluña, el independentismo "no podrá garantizarle ninguna estabilidad en el Congreso".

Celaá responde a Torra: "El Gobierno de España no acepta ultimátums"

La ministra portavoz del Gobierno ha respondido a la amenaza de Quim Torra indicando que no tiene que esperar a noviembre para recibir una respuesta del Ejecutivo: "Autogobierno sí, independencia no". Asimismo, Celaá ha indicado que no aplicará el 155 porque no hay razones para ello.

El padre de Nadia se escuda en el "no recuerdo" durante la primera sesión del juicio en el que se le acusa por estafa

Fernando Blanco y Margarita Garau están acusados de quedarse 1,1 millón de euros en donativos que recaudaron a través de una campaña solidaria, fingiendo que los fondos eran para tratar a su hija Nadia de una enfermedad rara. El padre ha asegurado ante las preguntas de fiscalía que "no recuerda" dónde se encontraba el día en que supuestamente operaban a la pequeña.

El paro sube en 20.441 personas en septiembre, mejor dato en este mes desde 2014

La contratación indefinida marca cifra récord y aumenta casi un 21% respecto a septiembre de 2017.

Los equipos de rescate buscan sin descanso supervivientes en medio de las fuertes réplicas del terremoto y tsunami en Indonesia

La última réplica se ha dado esta madrugada y ha sido de 5,9 grados. El Gobierno ha pedido ayuda internacional para hacer frente a esta catástrofe.