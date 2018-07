Las cinco noticias más importantes de este martes 13 de febrero

Cifuentes tacha a Granados de "mentiroso, mezquino y miserable" y afirma que no tiene "nada que ocultar"

Cifuentes ha dicho estar dispuesta a comparecer donde haga falta para dar explicaciones y ha recordado que hasta hace dos años no tenía responsabilidad en gobiernos de la Comunidad ni en el propio PP de Madrid.

Bárcenas admite que Costa le avisó de una posible financiación irregular en Valencia

Luis Bárcenas ha confirmado además que el ex secretario general valenciano Ricardo Costa le confesó que había recibido instrucciones del partido regional para financiar actos de campaña con dinero de empresarios y que él le dijo que eso estaba "terminantemente prohibido".

La decisión de Torrent de llevar la investidura de Puigdemont a Estrasburgo crea un nuevo conflicto entre JxCat y ERC

Las tensiones entre Junts per Catalunya y ERC no cesan desde que el presidente del Parlament, Roger Torrent, aplazara la investidura de Carles Puigdemont. Ahora, su decisión de aplazar la admisión a trámite de la reforma de la ley de la presidencia y preparar una demanda ante Estrasburgo, no ha gustado entre las filas de JxCat, que califican la decisión de "arbitraria y unilateral".

Estrasburgo condena a España a pagar 50.000 euros por maltratar a los etarras que atentaron en la T-4

El fallo indica que España vulneró la prohibición de tratos inhumanos o degradantes en su aspecto material (el maltrato en sí) y procesal (no investigarlo) y por eso España tendrá que indemnizar a los dos demandantes, Igor Portu Juanenea y Martín Sarasola Yarzabal, con 30.000 y 20.000 euros, respectivamente.

Un hombre asesina a su pareja tras asestarle una treintena de puñaladas

El cuerpo de la mujer, de unos 40 años y española, presentaba casi 30 puñaladas. Su pareja ha sido detenida en Marbella poco después, ante la sospecha de que pueda tratarse de un nuevo caso de violencia machista.