Fernando Alonso: "Nos hemos quedado un peldaño atrás otra vez"

"En estos años que llevo en Ferrari, luchando por dos títulos, nunca será un balance negativo"

Fernando Alonso llega al GP de Hungría y no hace balance negativo de sus últimos años en F1: "Vamos a ver lo que pasa este fin de semana, ojalá podamos sacar un buen resultado. De estos años que llevo aquí, no he alcanzado el título pero creo que de cuatro años que llevo, de momento en dos he luchado por el campeonato del mundo. En algunas vueltas de la última carrera incluso era campeón del mundo. Creo que eso no puede nunca considerarse un balance negativo".

"He tenido la oportunidad de hacer eso, y este año personalmente me siento a tope en la pista. Creo que cada año ha sido un poco mejor que el anterior. Quizá 2012 fue el pico de forma, porque me salía todo perfecto. Incluso luchamos por el Mundial como digo hasta la última carrera con un coche que parecía imposible", reflexiona.

El español compara esta temporada con la de 2012, cuando casi gana el Mundial con un monoplaza de peores prestaciones que el de Vettel: "El año pasado también fue muy bueno, pero igual 2012 estaba un peldaño por encima, y este 2014 yo creo que está al nivel de 2012, a tope. En la pista me he sentido cómodo; no tenemos las prestaciones para luchar por las victorias, pero comparado también con mi compañero, con quien tiene el mismo coche, creo que pocas veces me he sentido así".

"Y fuera de la pista, muchísimo más trabajo que otros años. Con las nuevas reglas he estado prácticamente todo el día en el simulador; he estado trabajando también con Pedro, compartiendo programa, uno en la pista y otro en el simulador y viceversa. He pasado más tiempo en Italia, más tiempo con el equipO... por tanto, creo que ha sido una implicación en este 2014 que nunca había tenido", asegura.



El bicampeón asturiano también habla sobre la próxima temporada: "Ya me lo preguntasteis en la última carrera, y ya lo dije, nadie puede saber al cien por cien qué va a pasar el año que viene, necesitas una bola de cristal para preguntarle y ver cómo van a ir las carreras el año que viene. Por tanto, hay que... más que esperar o soñar, hay que trabajar y sacar las cosas adelante. Hay que mejorar cada carrera este año y hay que mejorar en cada área del equipo donde no somos suficientemente buenos para llegar el año que viene más preparados para el campeonato de lo que hicimos este año, en el que no estamos al nivel sobre todo de Mercedes, que nos han enseñado lo rápido que pueden ir estos coches Turbo".



Una primera mitad "difícil"

Balance de la primera mitad del Mundial de esta temporada: "Ha sido una primera mitad difícil para nosotros, había esperanzas de que con las nuevas reglas se acabara el dominio Red Bull, teníamos esperanzas en el motor Turbo, en que los escapes sin soplar al difusor pudiésemos tener un poco de ventaja y recuperar aerodinámicamente algunos problemas que teníamos".

"Y con Red Bull se ha acabado el dominio, pero ha llegado Mercedes con un trabajo estupendo y están dominando el campeonato con bastante facilidad. Así que creo que la primera mitad del año ha sido así; definirla es difícil, esperanzas las teníamos en las nuevas reglas, de que mezclasen un poco las cartas y pudiésemos tener algo de ventaja. Y se han mezclado, sí, pero hemos quedado un peldaño atrás otra vez", termina el piloto. .