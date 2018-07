El 'Pirelligate' de los Mercedes, protagonista del #A3F1Canada en las redes sociales

La carrera del Principado supo a poco y los internautas tienen ganas de ver acción en pista: "#Barbara89F1: Deseando ver adelantamientos en Canadá desde la primera curva después de los trenecitos de Mónaco". Para algunos las estadísticas son suficientes para confiar en un podio de Alonso: "#Paul_Odil: Alonso lleva toda la temporada alternando podios... uno sí .... uno no... Es estadística, en Canadá sube, tranquilos".



Las declaraciones de Nico Rosberg en rueda de prensa afirmando que Mercedes no aprendió nada de los test privados han protagonizado muchos comentarios: "#CarlosGarciaLopez: Encima Mercedes no sacó informacion? de los test? Vaya panda... Que pretendes que no te sancionen por no sacar información?","#pterois: Tendrían que juzgar tanto a Mercedes como a Pirelli. No me creo que vean el coche y no sepan que es el de este año. Tienen que volver a poner 2 ó 3 suministradores de neumaticos","#velete_ojt: No les sancionaría, hemos visto a un coche corriendo con piezas ilegales y no se le ha sancionado de ninguna forma y ahora parece ser que tampoco ocurre nada si un piloto conduce de forma kamikaze (como Pérez)". Otros internautas defendían la actuación del mexicano: "#licenciadoypunto: Las carreras son así tienes que arriesgar para adelantar pero en este caso no es el circuito indicado a Mónaco le sobra glamour y le falta seguridad para los pilotos ( son pilotos de carreras no son gladiadores )".



En la Pregunta Web de esta semana los espectadores han podido valorar la actuación del mexicano con la cuestión: "¿Crees que Sergio Pérez actuó bien o mal en Mónaco?". El 84% de los aficionados no aprueba la actuación del de McLaren mientras el 16% ve correctamente su actuación en Mónaco:



@AdrianMoF1

Que no te estés jugando el mundial no significa que puedas ir estampandote contra los otros pilotos como si nada



#ftorres

Hizo lo que hay que hacer, arriesgar. De que sirve un gran premio en el que el 50% de la carrera cada piloto se limitó a guardar su posición. Checo fue agresivo, más de la cuenta quizás, pero eso es lo que se espera de un piloto de F1



@JB_Con_Zevena

Perez hizo su trabajo que es intentar puntuar lo máximo posible. Vimos un Williams volando y no se ha dicho nada al respecto.





En el apartado de preguntas los internautas se han interesado por las consecuencias para Mercedes en el caso de ser sancionados por el Tribunal Internacional y han propuesta modificaciones de puntuación en clasificación:



@Oscarbonillasa

¿Qué opináis de que Williams monte motores Mercedes a partir de 2014?



@Nere_cr1987

¿Si descubren que los tests de Mercedes han sido ilegales qué les puede pasar?, ¿Se pierden carreras?



@cesarchillidabl

¿No creéis que sería interesante puntuar la pole,y la vuelta rápida?



#Carlos82_Cheste

¿El Tribunal Internacional de la FIA suele ser muy duro con sus sanciones?, ¿Recordáis alguna sanción ejemplarizante de este tipo??

Durante los segundos Libres el optimismo se ha adueñado de los internautas después de que Alonso haya impuesto su ley en los tiempos coronandose como el más rápido. Las imágenes más comentadas han sido el vuelo del monoplaza de Adrián Sutil, Emilio Botin jugando con los guantes de Fernando Alonso en el box de Ferrari o el contravolante de Felipe Massa y Fernando Alonso cerca de los muros del circuito. En el apartado de dudas los espectadores han aprovechado para saciar su curiosidad:



@WinfieldF1

McLaren lleva un año pésimo. ¿Creéis que lograrán alguna victoria este año?

@Andres_coruxo

¿Este GP tendra 2 zonas d DRS y 1 solo punto de control sera eso un handicap para algunos pilotos o les beneficiara?



#BonnieXr

Empieza el periodo de renovaciones, Massa se la está jugando en función de lo que haga o tiene la renovación hecha



@antonioalone73

¿Podrán los equipos desarrollar los motores todo lo que quieran la temporada que viene?



@garcijarvar

¿No os ha decepcionado un poco que Webber haya entrado de nuevo en la disciplina del equipo RB sin rechistar después de Malasia?